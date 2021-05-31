Çavuşoğlu Batı Trakya’da soydaşlarla buluştu

DEDEAĞAÇ Havaalanı’na indiğinde, sosyal medya hesabında “Batı Trakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Yunanistan’dayız” diye yazan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda önce İskeçe ve Gümülcine’nin müftüleri Ahmet Mete ve İbrahim Şerif ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabında, “Müftülerimizin çalışmaları, Türk azınlığın birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor” diye yazdı.

‘DESTEĞİMİZ SÜRECEK’

Gümülcine’deki Celal Bayar Lisesi’ni ziyaret eden Çavuşoğlu, bugün Atina’da Dendias ile yapacağı görüşmeye değinerek “Görüşmelerimizde Batı Trakya Türk azınlığının haklarını da gündeme getireceğiz. Biz istiyoruz ki bizim Türkiye’de Rum Ortodoks kilisesi ve Rum azınlığa verdiğimiz haklar ve yaklaşımı, Yunanistan hükümeti de Batı Trakya Türklerine göstersin” dedi. Türk azınlıktan bir ailenin evine de giderek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını getirdim” diyen Çavuşoğlu, Eşekçili köyündeki bir restoranda düzenlenen yemekte Türkiye’nin haklarını arama mücadelelerinde Türk azınlığa desteğe devam edeceklerini söyledi.



Yunan bakan Dendias, Çavuşoğlu’nu restoranın kapısında karşıladı. İki bakan maskelerini çıkarıp kucaklaştılar.

KUCAKLAŞTILAR

Çavuşoğlu, Batı Trakya’daki temaslarının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la Atina’da akşam yemeği yedi. Diplomatik kaynaklar yemeğin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirtirken, Yunan basını ‘Dendias, Çavuşoğlu’nu çok iyi ağırladı’ yorumunda bulundu. Çavuşoğlu bugün saat 10.15 Başbakan Miçotakis, saat 11.00’de ise Dendias ile görüşecek.

Celal Bayar Lisesi çıkışında makam aracından inen Çavuşoğlu, kendisine “Hoş geldiniz” demek için bekleyen soydaşlar ile selamlaşarak, “Her zaman yanınızdayız” dedi.

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