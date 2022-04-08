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Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

#Çavuşoğlu#Azerbaycan#Dünya
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Brüksel’de yapılan üçlü toplantıyı ele aldı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Bakanların Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildirinin uygulanması da dahil olmak üzere bölgedeki mevcut durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve Brüksel'de yapılan üçlü toplantı hakkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Görüşmede ayrıca Ukrayna’daki mevcut durum, uluslararası platformlarda işbirliği ve karşılıklı ilgi duyulan meselelerin de ele alındığı bildirildi.

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