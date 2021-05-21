Çavuşoğlu: Ateşkes yetmez, işgal ve abluka sona ermeli

İsrail’in adaletsizliğine karşı sessiz kalmanın işlediği suçlara ortaklık anlamına geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Gazze’deki ablukanın, bölge topraklarını “dünyanın en büyük açık hava hapishanesine” dönüştürdüğünü söyledi. Devam eden katliamlardan İsrail’i sorumlu tutan Çavuşoğlu, Filistinlilerin ibadet özgürlüğünün engellendiğini, evlerinden zorla çıkarıldıklarını, Gazze’deki saldırılarda hastanelerin hedef alınması sonucu doktorların öldürüldüğünü belirterek, “İsrail savaş suçu işlemektedir” diye konuştu.

‘FİLİSTİN İÇİN FİZİKİ KORUMA’

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı salonda gösterdiği ve Filistin topraklarının 1947’den bugüne işgalini gösteren haritaları da paylaşan Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi: “İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası toplum tarafından etkili, yasal tedbirler almanın vakti gelmiştir. Filistinli siviller için uluslararası bir koruma mekanizmasının kurulması için çalışmalıyız. Bu çalışmalar, gönüllü ülkelerin askeri ve mali katkılarıyla oluşturulacak uluslararası bir güç yoluyla fiziki korumayı da içermelidir.”



‘İSRAİL HUKUKA UYMAK ZORUNDA’

BMGK’yı Filistin için toplayan Volkan Bozkır ise yaptığı açılış konuşmasında İsrail’in savaş suçları işlemiş olabileceğine dikkat çekerek özetle şunları kaydetti: “Kudüs Müslümanlar için çok kutsal bir şehir. 2 hafta öncesinde BM, 63 çocuk ve 34 kadının da dahil olmasıyla birlikte 200’ün üstünde sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gazze’de ateşkes çağrımı yinelemek istiyorum ve bunun hemen olması gerekiyor. Taraflar uluslararası hukuka saygı göstermeli. İsrail, hukuğa uymak zorundadır. Saldırılar durmalıdır.” BMGK’da konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise “Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze’deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı” dedi.







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