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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 09.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu, AP toplantısına katılacak

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Çavuşoğlu, AP toplantısına katılacak
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Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler bugün Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda (AFET) ele alınacak.

Toplantıya başlangıçta sadece Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın katılması öngörülüyordu. Ancak Türkiye, AFET nezdinde girişimde bulunarak konunun tek taraflı ele alınmaması gerektiğini vurgulayınca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na farklı bir saat diliminde yer açıldı. Çavuşoğlu’nun video konferans yöntemi ile toplantıya katılacağının açıklanması üzerine ise Dendias son dakikada toplantıya katılmaktan vazgeçti. AFET’e Dendias yerine Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varvitsiotis katılacak. Oturumda Çavuşoğlu’nun AP üyelerinin sorularını yanıtlaması da öngörülüyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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