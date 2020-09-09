Çavuşoğlu, AP toplantısına katılacak

Toplantıya başlangıçta sadece Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın katılması öngörülüyordu. Ancak Türkiye, AFET nezdinde girişimde bulunarak konunun tek taraflı ele alınmaması gerektiğini vurgulayınca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na farklı bir saat diliminde yer açıldı. Çavuşoğlu’nun video konferans yöntemi ile toplantıya katılacağının açıklanması üzerine ise Dendias son dakikada toplantıya katılmaktan vazgeçti. AFET’e Dendias yerine Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varvitsiotis katılacak. Oturumda Çavuşoğlu’nun AP üyelerinin sorularını yanıtlaması da öngörülüyor.