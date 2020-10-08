Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la ilişkilerimizi, Doğu Akdeniz, Libya ve Ermenistan'ın saldırganlığını ele aldık. Yunanistan'ın ve GKRY’nin maksimalist yaklaşımlarla Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimizi rehin almalarına izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.