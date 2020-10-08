MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
GeriDünya Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15’incisi düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu(GLOBSEC) için geldiği Slovakya’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la ilişkilerimizi, Doğu Akdeniz, Libya ve Ermenistan'ın saldırganlığını ele aldık. Yunanistan'ın ve GKRY’nin maksimalist yaklaşımlarla Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimizi rehin almalarına izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle