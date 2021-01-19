Çavuşoğlu Alman Bakana mesajı net verdi: AB’den somut adımlar bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün Ankara’da görüştüğü Alman mevkidaşı Maas’a, Türkiye ile AB arasındaki pozitif atmosferin daha ileriye götürülmesi için vize muafiyeti ve Gümrük Birliği’nin (GB) güncellenmesi konusunda somut adımlar bekledikleri mesajını verdi. Maas da, kapıları kapatmayarak, bu konularda adım adım ilerlenebileceğini söyledi.

‘AB ILIMLI SİNYAL VERDİ’

Ortak basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu, ilişkilerin yeniden canlandırılmasında AB’nin bazı yaptırım kararlarının herhangi bir etkisi olmadığını belirtti. Çavuşoğlu, “Son zamanlarda pozitif bir atmosfer var. Aralık zirvesi bildirgesini olumlu bir sinyal olarak algıladık ve olumlu adımlar atmaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile iyi diyalogları oldu. Perşembe ve cuma günü Brüksel’de çok kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Şimdi yeni bazı fasıllar açılır desem doğru olmaz. Neden? Çünkü bazı ülkelerin siyasi amaçlı engellemelerini biliyoruz. Ama vize serbestisi hayata geçebilir. 18 Mart anlaşması güncellenebilir. GB güncellenebilir. Terörle ve kaçak göçle mücadelede olumlu adımlar atabiliriz. Türkiye olarak somut olumlu adımları görmek istiyoruz” dedi.

‘ADIM ADIM İLERLEME’

Alman Bakan Maas da, vize muafiyeti ve GB konularında AB’nin neden istenilen adımı atamadığı sorusuna, “Geçen yıl AB içinde sürekli Kıbrıs, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Doğu Akdeniz konuşuldu. Bu nedenle ileriye dönük olumlu bir gündem oluşturma fırsatı yakalayamadık. Bu nedenle şimdi ikili konularda adım adım ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bu olumlu atmosferi ve geleceği olumlu bir yöne yönlendireceğiz” yanıtını verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden istikşafi görüşmelerine başlama kararını da değerlendirdiklerini belirterek, Yunanistan’ın NATO bünyesinde kurulan mekanizmaya tekrar katılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

YUNANİSTAN’A UYARI

Ancak Yunanistan’ın; adaları silahlandırarak, tatbikatlar yaparak, NAVTEX ilan ederek ve son olarak Atina Başpiskoposu’nun İslam’ı hedef alan açımlamalarıyla provokatif tutumunu sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, “Başpiskoposun İslam’ı hedef alan açıklamaları karşısısında hayret ettik. Umarım Yunanistan’da bu tür provokasyonlar yerine aklı selim hakim olur” dedi. Çavuşoğlu, 25 Ocak’ta İstanbul’da yapılacak 61’inci tur istikşafi görüşmelerinde Türk heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın olacağı bilgisini verdi.

Heiko Maas ise, istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Pozitif ve olumlu sinyal olduğu için kısa sürede buraya gelme kararı aldık. Elbette geçen yıl bazı izler bıraktı. Türkiye-AB ilişkilerinin daha da iyi olmasını, derinleşmesini arzuluyorum” dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN MAAS’A MESUT ÖZİL GÖNDERMESİ

İki bakan Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer edilmesiyle ilgili soruyu da yanıtladı. Maas, “Mesut Özil gerçekten Alman futbolu ve Milli Takımı için çok büyük başarılara imza attı. Şimdi Türkiye’de başarılı olmasını ve mutlu olmasını arzuluyorum. Bana çocukluğunda Fenerbahçe forması ile fotoğrafları olduğunu söylemişti. En iyi dileklerimi sunuyorum” dedi. Çavuşoğlu, Maas’a dönüp gülümseyerek, “Cumhurbaşkanımız ile görüşmesine yine karşı çıkmazsınız” deyince, Maas da, “Umarım Mesut da daha çok antrenörlerini dinler” diye karşılık verdi. Özil, Erdoğan ile fotoğraflarının tepki çekmesi ve beklediği desteği bulamaması üzerine Alman Milli Takımı’ndan ayrılmıştı.