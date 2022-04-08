Çavuşoğlu: ABD’nin F-16 adımı olumlu

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Savaşta en ağır yıkımın yaşandığı Mariupol’deki duruma da değinen Çavuşoğlu, sivillerin denizden tahliyesi için taraflarla görüşmelerin sürdüğünü, kentte hâlâ 30 civarında Türk vatandaşının bulunduğu bilgisini verdi.

Temasları kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştüğünü de belirten Çavuşoğlu, “Özellikle güvenlik garantileri noktasında ismi geçen ülkelerin netleştirilmesini konuştuk” dedi. Çavuşoğlu, Kiev büyükelçiliğinin yeniden açılmasının ardından bugün Odesa başkonsolosluğunun da hizmete döneceğini ilan etti.

mayısta WASHINGTON YOLCUSU

Müttefik ülkelerin krizin aşılması için Türkiye’nin oynadığı rolden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye’ye karşı tavrın değişmeye başladığını söyleyen Bakan, Türkiye’ye F-16 satışına dair gelişmelere de değindi. “F-16 ile ilgili müzakereler olumlu bir şekilde seyrediyor” diyen Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Kongre’ye gönderilen mektup önemli. ABD hâlâ Rusya’dan alınan S-400’ler konusunda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar, ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesinin NATO için çok önemli olduğunu kabul ediyorlar. Bizim de rahatsız olduğumuz konular var. Mesela ABD’nin PKK’ya verdiği destek bizim için güvenlik meselesi.” Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken’ın kendisini 18 Mayıs’ta Washington’a davet ettiğini de bildirdi.