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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 22:56,Son Güncelleme:/

Çavuşoğlu, AB Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

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Çavuşoğlu, AB Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Borrell ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile de telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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