Çavuşoğlu AA’ya konuştu: Hedef İdlib’de kalıcı ateşkes

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova Mutabakatı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Brüksel’de gerçekleştirdiği temaslarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. AA Editör Masası’nda soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, “Türkiye ve Rusya’nın Moskova’da mutabık kaldığı ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çalışmayı sürdürdüklerini” belirterek, “Esed rejiminin ateşkesi ihlal etmesi halinde Türk askerinin bugüne kadar ne yaptıysa onu yapacağını” kaydetti.

‘M-4 İÇİN RUSYA’DAN HEYET GELDİ’

İdlib’de son duruma dair, “Ateşkesle herkes olduğu yerde durdu” ifadesini kullanan Çavuşoğlu, gözlem noktalarını ve Türkiye’nin mevcudiyetini harita üzerinde gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Ateşkes anlaşması çerçevesinde M-4 yolunun güvenli bir şekilde trafiğe açılması var. Güney kısmını Ruslar denetleyecek, kuzey kısmını biz, yani ortak devriyeler. Bu yola rejim ya da radikal gruplar tarafından bir saldırı ya da müdahale olmayacak. Ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaları sürdürüyoruz. M-4’ün trafiğe açılması konusunda 6 kilometre kuzeyinde ve 6 kilometre güneyinde neler yapılabilecek, hangi adımlar atılabilecek, bunu görüşmek için Rusya’dan bir heyet geldi. 7 gün içinde burada askerlerimiz Rus askerleriyle birlikte bazı adımlar atacak.”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye’de ateşkesin ihlal edilip edilmediği konusunda ise “Dün (önceki gün) bir ihlal oldu. Basit bir tabanca ya da silahla cam indirme olayı oldu. Fakat arkadaşlarımızın tespitine göre Rusya rejimi çok sert bir şekilde uyarmış” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE OLSA DÜNYA AYAĞA KALKARDI’

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde yeni bir faza diyalog bakımından geçildiğini ancak ilişkilerin gerçekci şekilde yürütülmesi için adımlar atılması gerektiğini belirterek, “AB’nin Türkiye’ye dürüst davranması lazım” dedi. “Avrupa’nın sınırları Yunanistan’dan başlamıyor. Avrupa’nın sınırları Türkiye’nin güneydoğu sınırlarından başlıyor” diyen Çavuşoğlu, “Yunanistan sınırında gördüğü muameleyi görünce insan, insanlığından utanıyor. Türkiye’de böyle bir şey olsaydı tüm dünya ayağa kalkardı” ifadelerini kullandı.

‘AB İLE YENİ ŞARTLAR OLUŞTU’

AB’nin, 18 Mart Mutabakatı’na rağmen sığınmacıların geri dönüşlerine ilişkin adım atmadığını belirten Çavuşoğlu, İdlib konusunda Türkiye’nin Suriyelilerin barınabileceği koşulları sağladığını vurguladı. Çavuşoğlu, “Hem (İdlib’den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için (Avrupa’dan) hiçbir destek vermiyorsunuz” dedi. Şartların 2016’dan farklı olduğunu belirten Bakan, “O yüzden yeni şartlar çerçevesinde ilave neler yapmamız lazım, bunları oturup konuşacağız. Bir mutabakat sağlarsak, 26 Mart’ta bir AB liderler zirvesi var, o toplantının gündemine de bu konular gelecek” diye konuştu.

‘ABD İSTESE BİR PATRIOT GETİREBİLİR’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patriot hava savunma sisteminin Türkiye’ye konuşlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu, bunun S-400’lerin varlığıyla ilgisi olmadığını belirterek ABD, AB ve Avrupa ülkelerinin Türkiye ile kalıcı müttefiklik ilişkileri içinde olması gerektiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: “ABD istese bir Patriot’u yine getirip koyabilir. Aynı şekilde istihbarat paylaşımı dahil, havadan, karadan bazı destekler verebileceklerini söylediler. Kimin ne söylediği değil, önümüzdeki süreçte nasıl bir destek verip vermediğini göreceğiz. Patriot’un konuşlandırılmasıyla, S-400’ün ilgisi yok. Patriot’un NATO çerçevesinde konuşlandırılması, S-400’ün alınmasına engel değil. NATO’dan da bu yönde talepte bulunuldu. NATO Genel Sekreteri bu konuda çalıştıklarını söyledi. ABD’den olması da şart değil. NATO müttefiklerinin elinde Patriot var mı? Var.” S-400’lerin aktive olacağı tarihle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, “S-400’ün aktif hale gelmesi teknik bir konu. Daha önce konulan hedef nisandı. Arkadaşlarımız teknik olarak çalışıyorlar” dedi.

‘RUS MEDYASI SAYGISIZLIK YAPTI’

Rus basınının 5 Mart’ta Moskova’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi ile ilgili yaptığı yayınları eleştiren Çavuşoğlu, “Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Esasen Cumhurbaşkanımıza Putin de söylemişti, ‘Size yapılan bir saygısızlık, bana yapılan bir saygısızlık’ demiştir. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi bile doğru bir şey değil. (Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov) Bunun kendi tutumları olmadığını, basının işte böyle seviyesinin düşük olduğunu bizzat söyledi” dedi. Bakan Çavuşoğlu açıklamasına şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız bir dakika beklediyse, Putin de öbür tarafta bir dakika bekledi. Çünkü ortada buluşacaklar. Putin kendisi bizim yanımıza kadar geldi tokalaştı. Bunlar nezaket kurallarıdır. Gerçekten bundan bir şey çıkarmaya çalışmak bana göre ucuz politika. Hiç öyle bekletilme gibi bir durum olmadı. Her iki taraf da iki taraftan geldi.”