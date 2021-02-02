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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu 5’li zirve öncesinde KKTC’de

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Çavuşoğlu 5’li zirve öncesinde KKTC’de
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM’nin, mart başında garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı 5’li gayri resmi Kıbrıs zirvesi öncesinde ortak tutum belirlemek amacıyla dün Lefkoşa’ya geldi.

Çavuşoğlu, önce KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, ardından Başbakan Ersan Saner ile görüştü. Başbakan Saner, Kıbrıs sorununda Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Rumlarla iki ayrı egemenlikte çözüm istiyoruz” dedi. Çavuşoğlu, mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya geldi.

KKTC’YE AŞI MÜJDESİ

Temasları sırasında federasyon temelli müzakere süreçlerinin bittiğini, zirvede farklı fikirler ve iki ayrı egemenlik temelinde bir çözüm modelini masaya getireceklerini kaydeden Çavuşoğlu, KKTC’ye aşı müjdesi de verdi. Bakan, Türkiye’nin kullandığı aşıların sevkıyatı devam ettiği sürece bunların KKTC’ye de gönderileceğini söyledi. Bugüne kadar Türkiye’den KKTC’ye 40 bin doz aşı geldi. Çavuşoğlu bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la, teknik heyetlerin de katılımıyla bir toplantı yapacak.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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