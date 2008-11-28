Casuslukla suçlanan bilim adamı idam edildi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Çin, devlet sırlarını Tayvan'a vermekle suçladığı bilim adamını bu sabah idam etti.

Bilim adamı Wo Weihan'ın kızı Ran Chen, Tayvan hesabına casuslukla suçlanan babasının bu sabah idam edildiğini açıkladı.



Aralarında füze planları kopyalarının da bulunduğu askeri sırları Taipei'ye vermekle suçlanan 59 yaşındaki Wo Weihan, Ocak 2005'te Pekin'de tutuklanmıştı.



Masum olduğunu açıklayan biyokimyager Wo, Mayıs 2007'de devlet sırlarını ifşa etmekten idam cezasına çarptırılmış, ailesi ve sivil toplum kuruluşları ise mahkemenin şeffaflıktan uzak ve kanıtların belirsiz olduğunu savunmuşlardı.



ABD ve Avusturya, Wo'nun hayatından endişe edildiğini açıklamışlardı. Bu arada, ABD'nin Pekin Büyükelçiliği sözcüsü, idamı kınadıklarını bildirdi.