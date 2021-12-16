‘Casusluk’ iddiasıyla 5 yıl hapis

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2020’nin aralık ayında gözaltına alınan Bayram “düşmanın savaş gücünü desteklemek”, “devlet sırlarını ihlal etmek” ve “casusluk yapmak” iddialarıyla yargılandı. Savcı, Bayram’ın 3 suçlamadan da cezalandırılmasını istedi. Mahkeme “casusluk” iddiasını kabul ederek, Bayram’ı 5 yıl hapse mahkûm etti.

‘SAVUNMA HAKKI İHLAL EDİLDİ’

Dışişleri Bakanlığı, Bayram’ın cezalandırılmasını kınadığını belirten bir açıklama yayınladı. Açıklamada duruşmada “savcı ve mahkeme heyetinin önyargılı bir tutumla hareket ettiği” ve “usul ihlalleriyle savunma hakkının ihlal edildiği” belirtildi. Bakanlık, Bayram’ın haklarını korumak için “Yunan iç hukuku ve uluslararası hukukta gereken tüm adımlar atılacağını” bildirdi.