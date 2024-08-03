Casus takasında esrarengiz isimler! Putin'in olmazsa olmazı 'Hitman'

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Takastan sonra en çok konuşulan isimlerden biri Almanya’nın teslim ettiği Rus Vadim Krasikov. Putin’in takas sürecinde Krasikov’u şart koştuğu iddia ediliyor. Cezaevinde ölen Putin muhalifi Aleksey Navalni’nin de yaşasaydı takas listesinde olacağı belirtiliyor. Nitekim takas edilenler içinde onun ekibinden isimler de var.

PUTİN’İN “OLMAZSA OLMAZI” KRASİKOV

Eski bir Rus subayı olan Krasikov, Putin ile Sovyetler döneminden beri tanışıyor. Birlikte atış talimi yapacak kadar yakınlıkları var. Ailesine Putin için “Atışları çok iyi” demişti. Putin de onun için “Kahraman/Vatansever” sıfatlarını kullanmıştı. Takas süreci başladığında Putin’in “olmazsa olmaz” diye şart koştuğu Krasikov, 2019’de Berlin’de bir parkta Çeçen muhaliflerden Selim Han Hangoşvili’yi hedef aldı. Berlin’de güpegündüz bir parkta dinlenen Hangoşvili’ye yaklaştı ve Glock marka silahıyla üç el ateş ederek onu öldürdü. Yakalanıp yargılandı, duruşmalar boyunca hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Neticede ömür boyu hapse mahkûm edildi. Tutulduğu hapishanede ömür boyu kalmayacağından emindi. Alman basınında çıkan haberlere göre bir gardiyana “Rusya (Putin), benim böyle bir hücrede çürümeme izin vermeyecektir” demişti. Alman ve ABD basında “Hitman” ve “Bad Dude” diye adlandırılan Krasikov’u Rusya’da uçaktan indiğinde Putin karşıladı ve sarılıp öptü.

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Roman Seleznev: 2017’de ABD’ye 169 milyon zarar veren bir “hack” suçlamasıyla yargılandı ve 27 yıl ceza aldı. Seleznev’in babası Valery Veleznev, Putin’e yakın isimlerden…

Vadim Konoshchenok: Rus istihbaratı FSB için çalışmak ve milyonlarca dolarlık kara para aklamakla suçlanıyordu.

Artem ve Anna Dultseva: Slovenya’da Rusya için casusluk yapmaktan tutuklanan çift, takastaki iki çocuğun da anne babası…

Mikhail Mikushin: Norveç’te ‘Brezilyalı bir akademisyen’ olarak ‘Jose Assis Giammara” adıyla üniversitede ders veriyordu. Norveç istihbaratı onu Rusya için istihbarat topladığı suçlamasıyla yakaladı.

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Viladislav Klyushin: ABD’de 9 yıl hapse mahkûm edilmişti, hakkında fazla detay yok.

Pavel Rubtsov: Rus/İspanyol gazeteci olarak biliniyor, Ukrayna savaşından hemen önce Polonya’da tutuklanmıştı.

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EN GENÇ CASUS: KEVİN

Evan Gerskoviç: Wall Street Journal muhabiri. ABD’ye göçen Rus bir ailenin çocuğu olarak ABD’de doğdu. Ukrayna savaşının başlarında haber yapmak için Rusya’ya gitti. Onu yakın takibe alan Rus istihbaratı Yekatarinburg şehrinde bir restoranda onu gözaltına aldı. CIA için çalıştığı suçlamasıyla yargılandı ve 16 yıl hapis cezası aldı. Soğuk Savaş döneminden sonra Rusya’da casusluk suçlamasıyla yakalanan ilk gazeteci olarak kayıtlara geçti.

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Paul Whelan: Whelan ABD ordusundan bazı disiplin suçları yüzünden çıkarılmış bir deniz piyadesi. Sonra kendi güvenlik şirketini kurmuş. Rusların iddiasıyla göre ABD istihbaratıyla bağlantısı hiç kopmadı ve 2018’de Rusya’da ABD için istihbarat toplarken yakalanıp mahkûm edildi.

Alsu Kurmasheva: Radio Free Europe için çalışıyordu. ABD tarafından fonlanıp Rus ordusu hakkında yanıltıcı bilgiler yaymak suçlamasıyla tutuklanıp ceza aldı.

Vlademir Karamurza: Hem Rus hem İngiliz vatandaşı. Putin muhalifi. 25 yıl hapisle Sibirya’da bir cezaevindeydi.

İlya Yashin: Putin muhaliflerinden. 2022’de Rus ordusu hakkında yalan haberler yaymaktan hapse atıldı.

Oleg Orlov: Takastaki en yaşlı kişi, 71 yaşında. Rus ordusu hakkındaki yorum ve yazılarından dolayı hapsedilmişti.

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Rico Krieger: Alman vatandaşı, eski bir paralı asker. Belarus’ta bombalı saldırılar planlamakla suçlandı ve ömür boyu hapis cezası verildi.

Lilia Chansheva: Cezaevinde ölen Rus muhalif Navalni’nin ekibindeydi.

Ksenia Fadeyeva: Navalni’nin ekibindeydi, 9 yıl hapse mahkûm edildi.

Kevin Lik: Takastaki en genç isim, 19 yaşında. Almanya’da doğdu. Hem Rus hem Alman vatandaşı. 16 yaşındayken Çerkes şehirlerinden Maykop’taki Rus birliklerinin fotoğraflarını çekip yabancı bir diplomata göndererek “vatana ihanet” ile suçlanıyordu. 4 yıl ceza aldı.