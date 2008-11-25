Castro: ABD El Kaide'yi bahane olarak kullanıyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Küba'nın eski devlet başkanı Fidel Castro, ABD'nin "dünyanın baskın ülkesi olma" amacını taşıyan dış politikasını meşru göstermek için El Kaide ve diğer terörist grupları bahane olarak kullandığını ileri sürdü.

Castro, hükümetin internet sitesinde yayımlanan yazısında, El Kaide'nin, "imparatorluğun içinden doğduğunu" belirtti.



Büyük güçlerin, eyleme girişecekleri yerde belirli bir düşman oluşturduklarını ve böylece bu eylemlerini haklı çıkardıklarını öne süren Castro, El Kaide'nin de böyle bir düşmana iyi bir örnek olduğunu kaydetti. Castro, ABD'nin bunu tarih boyunca hep yaptığını, uydurma düşmanları bahane ederek baskın hale gelme planlarını uyguladığını ifade etti.



Castro, ABD'nin 11 Eylül terör saldırısından çok önce dünyaya yönelik planlarını yapmış olduğunu ve El Kaide'nin, bu planları uygulamak için bahane oluşturduğunu öne sürdü.

