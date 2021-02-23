Ã‡arpÄ±cÄ± koronavirÃ¼s araÅŸtÄ±rmasÄ±: GÃ¶zlÃ¼k kullananlar Ã¼Ã§ kat ÅŸanslÄ±

Bir yÄ±ldÄ±r tÃ¼m dÃ¼nyada insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kÃ¢busa Ã§eviren koronavirÃ¼ste en bÃ¼yÃ¼k silahÄ±mÄ±z aÅŸÄ±lar dÃ¼nya Ã§apÄ±nda uygulanmaya baÅŸladÄ± ve sÄ±kÄ± aÅŸÄ±lama kampanyalarÄ±nÄ±n etkisi yavaÅŸ yavaÅŸ kendini gÃ¶steriyor.Â

Ã–te yandan Kovid-19'a yakalanmamak iÃ§in elimizdeki en bÃ¼yÃ¼k koz hÃ¢lÃ¢ maske-mesafe ve hijyen Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼ olmaya devam edecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bu kurallarla ilgili en Ã¶nemli pÃ¼f noktalarÄ±ndan biriyse ellerimizi yÃ¼zÃ¼mÃ¼ze, aÄŸzÄ±mÄ±za ve hatta gÃ¶zlerimize deÄŸdirme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan kurtulmak.Â

Zira Kovid-19 solunum yoluyla bulaÅŸsa da burnumuzdan ve gÃ¶zlerimizden iÃ§eri girip bizi hasta edebiliyor. Bunun iÃ§inse ellerimizi dezenfekte etmeden yÃ¼zÃ¼mÃ¼ze ve gÃ¶zlerimize dokunmak maalesef yetiyor.Â

Hindistan'da yapÄ±lan yeni bir araÅŸtÄ±rma ise Ã§arpÄ±cÄ± bir sonucu ortaya koydu. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar gÃ¶zlÃ¼k kullanÄ±mÄ± ve koronavirÃ¼s arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±yÄ± incelediklerinde gÃ¶zlÃ¼k kullanan kiÅŸilerin virÃ¼s bulaÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kullanmayanlara gÃ¶re Ã¼Ã§ kat daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±.Â

AraÅŸtÄ±rma Hindistan'Ä±n kuzeyinde 223 erkek ve 81 kadÄ±ndan oluÅŸan 304 kiÅŸiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. 10 ila 80 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki bu kiÅŸilerin hepsi Kovid-19 belirtileri taÅŸÄ±rken, bilim insanlarÄ± Ã§arpÄ±cÄ± bir ortalamayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.AraÅŸtÄ±rmaya katÄ±lan kiÅŸilerin saatte 23 kez yÃ¼zlerine ve 3 kez de gÃ¶zlerine dokunduklarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â GÃ¶zlÃ¼k kullanan kiÅŸilerde ise bu oran dikkat Ã§ekici bir biÃ§imde azalÄ±yor. Ãœstelik gÃ¶zlÃ¼k kullanÄ±mÄ± ne kadar uzun sÃ¼reli olursa oran o kadar azalmaya devam ediyor.Â

Uzun yÄ±llar boyunca ve sÃ¼rekli olarak gÃ¶zlÃ¼k kullanan kiÅŸilerin kullanmayanlara oranla yÃ¼zlerine ve gÃ¶zlerine dokunma oranlarÄ± oldukÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼k.Â

Bilim insanlarÄ± bunun Kovid-19'a yakalanmaktan kurtulmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans olduÄŸunu ve gÃ¶zlÃ¼k kullanÄ±mÄ±nÄ±n kiÅŸileri koronavirÃ¼sten Ã¼Ã§ kat daha fazla koruduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Bunun sebebinin ise gÃ¶zlÃ¼klerimizin hem bir koruma kalkanÄ± oluÅŸturmasÄ± hem de yÃ¼zÃ¼mÃ¼ze ve Ã¶zellikle de gÃ¶zlerimize dokunmamÄ±zÄ± engelleyen bir alÄ±ÅŸkanlÄ±k yaratmasÄ± olduÄŸunun altÄ± Ã§iziliyor.Â