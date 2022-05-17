Çarpıcı iddia... 'Putin kendini tuğgeneral ilan etti, cepheye taktik yolluyor!'

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat’ta yaptığı Ukrayna topraklarını işgal açıklamasının ardından neredeyse her gün ekranların karşına geçerek ya da yazılı açıklamalar yaparak savaşla ilgili son durum, Rusya’nın Ukrayna’da güttüğü hedef ve savaş çıkarma gerekçeleriyle ilgili fikirlerini beyan etmeye devam ediyor.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşı izleyen uzmanlar ise Putin’in Ukrayna savaşını fazlasıyla ‘kişiselleştirdiğini’ söylüyor.

Batılı askeri kaynaklara göre Vladimir Putin, Ukrayna savaşına o kadar dahil oldu ki, operasyonel ve taktik kararları “albay veya tuğgeneral düzeyinde” alıyor.

Putin, müttefikleri Ermenistan, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan liderleriyle görüşme yaptı.

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DURUMU KİŞİSEL MESELE HALİNE GETİRDİ

Buna kanıt olaraksa Rus liderin, geçen hafta işgalcilerin Ukrayna'nın doğusundaki stratejik bir nehri geçmeye çalışırken kanlı bir yenilgiye uğradıkları Donbass'taki güçlerin hareketini belirleme çabası gösteriliyor.

Kaynaklar, Ukrayna'nın geçen hafta görevden alındığı yönündeki iddialarının aksine, Putin'in Rus silahlı kuvvetleri komutanı General Valery Gerasimov ile hala yakın bir şekilde çalıştığını da sözlerine ekliyor.

Ukrayna'nın doğusunda devam eden savaşa atıfta bulunarak, "Putin ve Gerasimov'un, normalde bir albay veya bir tugay tarafından alınmasını beklediğimiz düzeyde taktiksel karar alma sürecine dahil olduklarını düşünüyoruz" diyen askeri uzmanlar Rus ordusunun taktik hamlelerinin bir kısmın Putin tarafından belirlendiği konusunda hemfikir.

DONBASS’TA DA BAŞARISIZ OLDULAR

Moskova ordusu, bir aydır bir taarruza giriştikleri Donbass'ta şimdiye kadar bir atılım gerçekleştiremedi ve bu saldırılar ancak birkaç kez küçük Ukrayna kuvvetlerini kuşatmakla sınırlı kaldı.

ABD ordusundaki albaylar ve İngiliz ordusundaki tugaylar, tipik olarak, bir avuç taburdan oluşan birliklerden oluşan bir tugaya komuta eder. Bu tugaylar Rus ordusundaki en küçük operasyon birimine eşdeğer.

Putin'in savaşının iki kritik ismi: Rus silahlı kuvvetleri komutanı General Valery Gerasimov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu

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Rusya ordusu, batılı emsallerine kıyasla daha yukarıdan aşağıya bir tarzda çalışıyor ve işler tipik olarak sahadaki generallere gönderilen talimatlarla yürüyor. Ancak Moskova'nın işgal harekâtı bocaladıkça ve Rusya’nın 12 kilit görevdeki generali öldürülünce, Putin açısından iş başa düşmüş gibi görünüyor.

“YAPACAK DAHA İYİ BİR ŞEYİ YOK MU?”

İngiliz ordusunda eski bir tuğgeneral ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde kara savaşı uzmanı olan Ben Barry konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bir hükümet başkanının askeri kararlar almaktan daha iyi yapacak işleri olmalı. Günlük faaliyetlerde çıkmaza girmek yerine siyasi stratejiyi belirlemeliler”

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Son 24 saat içinde, Rus kuvvetleri Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki cephe mevzilerini bombaladı, çünkü çatışmalar, 11 haftadan fazla süren savaşın ardından, Ukrayna kuvvetleri tarafından hâlâ kontrol edilen, en doğudaki şehir Severodonetsk'e odaklandı.

Luhansk bölgesi valisi Serhiy Haidai dün yaptığı açıklamada, Rus hava saldırılarının hafta sonu şehirdeki bir hastaneyi vurduğunu, iki kişinin ölümüne ve bir çocuk da dahil olmak üzere dokuz kişinin yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

Ruslar, Ukrayna'nın Donbass'taki savunma güçlerinin daha geniş bir şekilde kuşatılmasını tamamlama çabası başarısız olduğu için, savaştan önce 100 bin nüfusu olan bir sanayi şehri olan Severodonetsk'e yavaş ve sürekli halde saldırı düzenliyor.

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Ukraynalı yetkililer, Rus kuvvetlerinin “konumları korumaya ve Ukrayna birliklerinin sınıra doğru ilerlemesini engellemeye” odaklandığını söyledi.

Bir süredir Putin'in Gerasimov'u kovduğu söyleniyordu... Ancak Gerasimov, Şoygu ve Putin adeta ayrılmaz bir üçlü (Fotoğraf 2016 yılından)

İNGİLTERE: UKRAYNA KAZANDI!

İngiltere'nin savunma kurmay başkanı Adm Sir Tony Radakin, Putin'in “Tüm Ukrayna'yı boyun eğdirmek” ve “bu ülkeye kendi egemenliğini dayatmak” istediği ve başarısız olduğu için Ukrayna'nın artık savaşı kazandığına inandığını söyledi.

Westminster'de bir parlamento dinleyicisine hitaben yaptığı konuşmada Birleşik Krallık silahlı kuvvetleri başkanı, Ukrayna'nın “Varoluşsal bir tehditle” savaştığı için kazandığını ve “Ulusunun hayatta kalacağını” söyledi.

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Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Rus kuvvetlerinin, Severodonetsk'in de parçası olduğu Luhansk bölgesinin geri kalanını ele geçirmek için Ukrayna birliklerinin Donetsk şehrinden İzium'a kadar geniş çaplı bir kuşatmasını tamamlama hedefinden vazgeçtiğine inandığını söyledi.