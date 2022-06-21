Çarpıcı araştırma: Tek ayak üstünde dengede kalamayanların ölme ihtimali daha yüksek

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İngiltere, ABD, Avustralya, Finlandiya ve Brezilya'dan uluslararası bilim insanlarının yer aldığı bir ekip türünün ilk örneği olan 12 yıllık çalışmalarını tamamladı. Denge ve ölüm arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma gözlemsel olmasına rağmen sonuçları tüm dünyanın ilgisini çekti.

TEK AYAK ÜSTÜNDE DENGEDE KALAMAYANLARIN ÖLME İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde dengede kalamayan orta yaşlı ve yaşlı insanların 10 yıl içerisinde ölme ihtimali diğer insanlara göre iki kat daha fazla.

FELÇ VE BUNAMA RİSKİ

Uzmanlara göre insanların dengeyi ne kadar iyi sağlayabildikleri onların sağlıkları hakkında ciddi ipuçları verebilir. Peki denge sağlığımızla ilgili bize hangi mesajları veriyor?

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Daha önce yapılan araştırmalar tek ayak üstünde denge kuramamanın felç riski ile bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu. Doktorlar da dengesi zayıf olan insanların zihinsel testlerde daha kötü performans gösterdiğini vurgulayarak bunun 'bunama' ile bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

KATILIMCILARIN 5'TE BİRİ TESTİ GEÇEMEDİ

Aerobik kondisyon, kas gücü ve esnekliğin aksine, denge 60 yaşına kadar iyi korunma eğilimindedir. Ancak bu yaştan sonra hızlı bir düşüş görülür.

Çarpıcı sonuçlar veren araştırma için 2008-2020 yılları arasında yaşları 51 ile 75 arasında değişen ve yürüyüşü stabil olan toplam 1.702 kişi takip edildi.



Araştırmacılar katılımcılardan kollarını yanlara açıp, dümdüz karşıya bakarken tek ayak üzerinde durmalarını istedi. Her bir ayak için insanlara üç kez deneme şansı verildi. Katılımcıların beşte biri (yaklaşık yüzde 21) tek ayak üzerinde durma testini geçemedi.



Araştırmacılar 10 saniyelik denge testinin insan sağlığı konusunda hızlı ve nesnel geri bildirim sağladığını öne sürüyor

ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 84 ARTIRDI

Sonraki 10 yıl içerisinde katılımcılardan 123'ü çeşitli sebeplerden hayatlarını kaybetti. Araştırmacılar bu ölümlerden yola çıkarak 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde desteksiz duramayanların ölüm riskinin yüzde 84 oranında daha fazla olduğunu keşfetti.



Hesaplamalar sırasında hastaların yaşı cinsiyeti ve altta yatan koşullar dikkate alındı.

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RUTİN TESTLERE 'DENGE TESTİ' DE DAHİL EDİLMELİ

Rio de Janeiro'daki Clinimex egzersiz tıbbı kliniğinden Dr Claudio Gil Araujo'nun liderliğini yaptığı ekip bu keskin bulgular üzerinden yola çıkarak, yaşlıların her yıl düzenli olarak yaptırdıkları testlere denge testinin de dahil edilmesi gerektiğini öne sürüyorlar. Ancak denge ile standart bir testin olmaması bu öneriyi geçersiz kılıyor.



Katılımcıların hepsinin Brezilyalı olması nedeni ile araştırmanın sınırlı olduğunu kabul eden araştırmacılar bu sonuçların diğer uluslarda aynı sonuçları vermeyebileceğine dikkat çekiyor.