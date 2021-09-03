Çarpıcı araştırma sonucu: Yılan zehri Kovid-19'a çare olabilir!

Kovid-19'un yayılmasını durduracak sihirli reçete dev bir yılanın zehrinde saklı olabilir mi? Bilim insanları koronavirüs salgınının başından beri hastalığın yayılmasını önleyecek ya da bulaştığı zaman hastaların durumunun ağırlaşmasına engel olacak bir ilaç geliştirmek için çalışıyor.

Brezilya'da yeni yapılan ve sonuçları açıklanan bir çalışma bu konuda umut vaat ediyor. Üstelik bu mucizeyi gerçekleştirebilecek şey bir yılanın zehri olabilir...

Brezilya'da yaşayan en büyük yılan türlerinden biri olan ve 'Jararacussu' adı verilen bir çıngıraklı yılanın zehrini inceleyen birlim insanları çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Zehrin içindeki bileşenleri inceleyen araştırmacılar bu çıngıraklı yılanların öldürücü zehrinin içinde maymunlarda koronavirüsün gelişimini engelleyen bir moleküle rastladılar.

'Molecules' adlı tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre bu molekül maymun hücrelerinde Kovid-19'un çoğalmasını yüzde 75 oranında engelliyor.

Sao Paulo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rafael Guido yaptığı açıklamada 'Bu yılanın zehrinin içinde bulunan maddelerin virüsün çok önemli bir proteinini engellediğini göstermeyi başardık.' dedi.

Sao Paulo Üniversitesi'ndeki araştırma

Bu molekül bir peptit yani aminoasitlerden oluşan bir zincir. Bu peptit koronavirüsteki 'PLPro' adı verilen ve virüsün vücutta başka hücrelere zarar vermeden çoğalmasını sağlayan enzime bağlanıyor.

Anti bakteriyel özellikleri olduğu bilinen bu peptit laboratuvar ortamında sentezlenebilecek. Guido böylelikle yılanların bu sebepten yakalanmasına ya da zarar verilmesine gerek olmayacağının da altını çiziyor.

'Brezilya'da insanların dünyayı kurtaracaklarını sanarak bu yılanların peşine düşüp avlamasını istemiyoruz.' Bu sözler ise Sao Paulo'da görevli bir yılan uzmanı olan Giuseppe Puorto'ya ait. Puorto 'Koronavirüsü tedavi edecek olan zehrin kendisi değil, bunu unutmamak gerek.' diyor.

Araştırmanın ileriki aşamasında bilim insanları bu molekülün farklı dozlardaki etkisini değerlendirecek ve virüsün en baştan hücreye girmesini engelleyip engelleyemeyeceğini görecek.

Araştırma ekibi molekülün kısa zamanda insan hücreleri üzerinde de deneneceğinden umutlu ancak bunun için kesin tarih henüz belli değil.

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