Çarpıcı araştırma! Rekor sayıda insan ölüyor ama sebebi koronavirüs değil

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Koronavirüs pandemisi, şüphesiz iki yıl içinde dünya çapında milyarlarca insanın hayatını değiştirdi. Virüsle mücadele devam ederken sağlık uzmanları aşıların gelişiyle bile temkinli davranıyor, özellikle dünyanın belirli bölgelerinde yeni varyantların ortaya çıkması ile korkutan dalgalanmalar yaşanıyor. Sağlık sistemindeki bu yoğunluğun içinde ise insanlar kendi tercihleri ile sağlık hizmeti verilen ortamlardan uzakta kalıyor.



REKOR SAYIDA İNSAN ÖLÜYOR AMA SEBEBİ KOVİD-19 DEĞİL



Krizin tam ortasında yapılan yeni bir araştırma rekor sayıda insanın evlerinde ölmeye devam ettiğini ancak bunun sorumlusunun koronavirüs olmadığını ortaya koydu.

YÜZDE 29 ARTIŞ

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, 2020'de evlerde ölümlerde yüzde 29 artışla 166.576 ölüme denk geldiğini doğruladı. Yirmi yıl önce 2001'de, İngiltere ve Galler'de evde 100 binden az insanın öldüğü kayıtların başlamasından bu yana rakam ilk kez bu kadar yüksek.



İNSANLAR SAĞLIK HİZMETİ ORTAMLARINDAN UZAK KALDI

İngiltere'deki uzmanlar, evde bakıma toplu geçişin, ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.



Bulgular, pandemi sürecinde çok sayıda insanın sağlık hizmeti ortamlarının dışında kalmayı seçtiğini gösterse bile sağlık sisteminin buna göre uyarlanması gerektiği yönünde.

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REKOR SEVİYEDE ANCAK YAVAŞLAYABİLİR

Bu yılın ilk altı ayında 85.910 ev ölümü olduğunu gösteren veriler ev ölümlerinin rekor seviyelerde kaldığını, ancak biraz yavaşlayabileceğini gösteriyor.



2020'de aynı dönemde kaydedilen rakam 84.051 ile bu yıldan daha azdı.

DSÖ UYARDI: ÖLÜMLER 10 YIL İÇİNDE İLK KEZ ARTTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs ile mücadelenin sağlık sisteminde yarattığı boşluk nedeniyle dünyada tüberküloz kaynaklı ölümlerin son 10 yıl içinde ilk defa artış gösterdiğini açıkladı.

Konuya ilişkin sunulan raporda 2020'de 4,1 milyon kişinin tüberkülozla mücadele ettiği fakat teşhis konulamadığı öne sürülerek, bu rakamın da 2019'da 2,9 milyon olduğu kaydedildi.