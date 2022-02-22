Çarpıcı araştırma! Çin'deki aşırı yağışlar Kovid kapanmasından kaynaklanmış olabilir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrikte indirimli tarife 1 MarttaCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya piyasaları sarstı 7 yılın zirvesiRusya piyasaları sarstı! 7 yılın zirvesi#Petrol Fiyatları
Dünya gündemine bomba gibi düştü 2 ay önceden tarih vermiş...Dünya gündemine bomba gibi düştü! 2 ay önceden tarih vermiş...#Vladimir Zhirinovsky
Canlı yayında duyurdu... Rusyaya büyük yaptırımCanlı yayında duyurdu... Rusya'ya büyük yaptırım#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusyanın kararı kabul edilemezCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın kararı kabul edilemez'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya için çember daralıyor İlk yaptırım kararı geldi...Rusya için çember daralıyor! İlk yaptırım kararı geldi...#RUSYA
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
BM Güvenlik Konseyi toplandı Rusya düellosuBM Güvenlik Konseyi toplandı! Rusya düellosu#BM Güvenlik Konseyi
Pınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcının ifadesi ortaya çıktıPınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı#Pınar Gültekin
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Herkesin başına gelebilir Attığınız imzaya dikkatHerkesin başına gelebilir! Attığınız imzaya dikkat#Araç Kiralama
Meğer Shiloh o ülkenin de vatandaşıymışMeğer Shiloh o ülkenin de vatandaşıymış#Shiloh Jolie Pitt
Yangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok ettiYangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok etti!#Kargo Gemisi
Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'#Prens George
Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı gerideŞarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride#Jane Marczewski
HABERLERDünya Haberleri

Çarpıcı araştırma! Çin'deki aşırı yağışlar Kovid kapanmasından kaynaklanmış olabilir

#İklim Krizi#Çin#Kapanma Kararı
Çarpıcı araştırma Çindeki aşırı yağışlar Kovid kapanmasından kaynaklanmış olabilir

Son iki yıldır dünyanın deyim yerindeyse belini büken koronavirüs salgını aynı kritik önemdeki iklim krizini gölgede bıraktı. ancak yapılan son araştırma koronavirüs salgını ile iklim krizi arasındaki akılalmaz ilişkiyi ortaya koyarak dünyayı şaşkına çevirdi.

Haberin Devamı

Bilim insanları, koronavirüs salgınında sera gazı salımlarında yaşanan hızlı düşüşün, 2020'de Çin'de gözlemlenen rekor seviyedeki yağışlarda kilit rol oynadığını söylüyor.

Sera gazlarının ve aerosol adı verilen küçük parçacıkların azalması, sağanak yağışları artıran atmosferik değişikliklere neden oldu.

Yaşanan sel felaketlerinde yüzlerce insan ölürken milyonlarca insan da yağış miktarının rekor kırdığı yaz aylarında yaşadıkları yerlerden tahliye edildi.

Ancak sera gazı salımlarındaki uzun vadeli kesintilerin benzer olayları tetiklemesi olası değil.

2020'nin Haziran ve Temmuz aylarında Çin'in doğusundaki birçok bölgede şiddetli sel felaketleri yaşandı. Yangtze Nehri'ne 1961'den bu yana görülen en yoğun yağış düştü. Nehrin Haziran ve Temmuz aylarında aldığı yağışta önceki 41 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 79'luk bir artış yaşandı.

Haberin Devamı

Araştırmacılar, sera gazı salımlarındaki kesintinin aşırı yaz yağmurlarının yaklaşık üçte birine katkıda bulunduğunu söylüyor.

Çarpıcı araştırma Çindeki aşırı yağışlar Kovid kapanmasından kaynaklanmış olabilir

Bugüne kadar sel olaylarının nedenini anlamaya çalışan bir dizi bilimsel çalışma yapılı. Bunlardan bazıları Hint Okyanusu'ndaki aşırı hava koşullarını işaret etti.

Uluslararası bir ekip tarafından yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma ise tamamen yeni bir teori ortaya attı.

Buna göre, Covid-19 salgını sırasında kapanmaların neden olduğu sera gazı ve aerosol salımlarındaki ani düşüş, yoğun sağanakların ana nedeniydi.

Çalışmanın yazarları, son 40 yılda Çin'in doğusunda ve merkez bölgelerinde yaz yağışlarının atmosferdeki aerosol miktarındaki artıştan dolayı önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.

Genellikle kömür yakılmasıyla havadaki miktarı artan bu parçacıklar, büyük ölçekli fırtınaların oluşumunu azaltarak yağışların da azalmasına neden olabiliyor.

Bu yeni çalışma, 2020'de bu parçacıkların yokluğunun ve daha düşük sera gazı salımlarının tam tersi bir etkiye, yani yağmurda büyük bir artışa neden olduğunu söylüyor.

Haberin Devamı

Bununla birlikte, pandemi kapanmalarını sellere bağlayan olaylar zinciri oldukça karmaşık.

Çin'in Nanjing Bilgi Bilimi ve Teknolojileri Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Prof. Yang Yang, "Aerosollerin azalması nedeniyle karalar ısındı, diğer yandan sera gazlarındaki azalma nedeniyle okyanuslar soğudu. Bu da yaz aylarında kara-deniz sıcaklık farkını artırdı" dedi ve ekledi:

"Bu da Güney Çin - Filipinler Denizi üzerindeki deniz seviyesi basıncını artırdı ve Çin'in doğusuna nemli hava getiren rüzgarları yoğunlaştırdı. Ardından sağanak yağışlar görüldü."

Çarpıcı araştırma Çindeki aşırı yağışlar Kovid kapanmasından kaynaklanmış olabilir

Dünya çapında hükümetlerin çoğu, enerji sistemlerini fosil yakıtlardan arındırarak küresel ısınmanın büyük bir bölümünden sorumlu olan gazların ve aerosollerin salımlarını azaltmaya çalışıyor.

Haberin Devamı

Peki bu değişiklikleri yapmanın 2020'de Çin'de yaşananlar gibi aşırı hava olaylarını tetikleme tehlikesi var mı?

Prof. Yang, "Bu iyi bir soru" diyor ve ekliyor:

"Covid-19 pandemisinin etkisiyle 2020'nin başlarında salımlar önemli ölçüde azaldığı için iklim sisteminin çeşitli bileşenlerinde hızlı ve ani bir değişikliğe neden oldu.

"İklim sistemindeki böylesine ani değişiklikler, politikalarla öngörüldüğü gibi sürekli ancak kademeli salım azaltımlarının sonucunda ortaya çıkacak değişikliklerden çok farklı olacaktır."

Çarpıcı araştırma Çindeki aşırı yağışlar Kovid kapanmasından kaynaklanmış olabilir

Haberle ilgili daha fazlası:
#İklim Krizi#Çin#Kapanma Kararı

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan