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Carney’den Ankara’ya mesaj: Türkiye kilit bir müttefik

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#Mark Carney#Türkiye#NATO
Carney’den Ankara’ya mesaj: Türkiye kilit bir müttefik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 07:00

Kanada Başbakanı Mark Carney, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’yi kilit derecede önemli bir NATO müttefiki ve büyük bir bölgesel güç olarak nitelendirerek, Ottawa’nın Ankara ile ikili ilişkileri derinleştirmek adına aktif bir çalışma yürüttüğünü açıkladı.

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Türkiye’nin Balkanlar’dan Ortadoğu’ya, Kafkaslar’a ve ötesine uzanan devasa bir coğrafyadaki en önemli stratejik güçlerden biri olduğunu vurgulayan Başbakan Carney, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme sürecinin henüz başında olduklarını ancak bu bağları daha da kökleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Önümüzdeki ay Türkiye’de gerçekleştirilecek olan NATO zirvesine katılacağını teyit eden Carney, yıl sonuna doğru ülkeye bir ziyaret daha gerçekleştirmeyi planladıklarını ve şu anda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı kapsamlı bir şekilde planlama aşamasında olduklarını ifade etti.

İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Kanada Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Fuhr, mayıs ayında İstanbul’da düzenlenen SAHA Expo 2026 kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye ile savunma ve sanayi alanındaki iş birliğini hızla genişletmek istediğini söylemiş, Türkiye’yi “güvenilir ortak” ve “değerli müttefik” olarak tanımlamıştı. İki ülke son olarak ekonomik ortaklığını büyütmek amacıyla Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik istikşafi görüşmeleri başlatma kararı almıştı.

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#Mark Carney#Türkiye#NATO

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