Carnegie Europe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'cesur' adımlarını yazdı: Güçlü isteğini ilan etti

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Türkiye'nin peş peşe attığı kritik adımlar dünyada ses getirmeye devam ediyor. Ankara'nın artan jeopolitik önemine dikkat çeken analizlere bir yenisi daha eklendi.

'Türkiye'nin Avrupa Hedefleri: Brüksel'den Bakıldığında Beklentiler ve Engeller' başlıklı bir analiz yayınlayan Carnegie Europe, Türkiye'nin bağımsız bir dış politika izlediğine vurgu yaptı.



Mark Pierini imzalı analizde Vilnius'taki NATO zirvesinde Erdoğan'ın attığı adımlar için 'cesurca' yorumu yapıldı ve şu değerlendirmeye yer verildi;

'Erdoğan, oldukça cesur bir şekilde, Temmuz 2023'te Vilnius'ta yapılan NATO zirvesinde İsveç'in Kuzey Atlantik ittifakına katılımını kabul etti ve ABD Başkanı Joe Biden ile diyaloğu yeniden başlattı. NATO konusunu yeniden masaya yatırarak tüm dikkatleri üzerine çekti.'

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Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili ise yazıda 'Birkaç hafta sonra Körfez ve Karadeniz'de yaşanan bazı gelişmeler ve yeni Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ilk resmi açıklamasının ardından Türkiye'nin dış politikasının ana eksenleri farklı bir şekilde ortaya çıktı' ifadelerine yer verildi.

Ankara'nın Körfez ülkeleriyle yeni anlaşmalar yaptığını hatırlatan yazar 'Türkiye, Rusya ile uzun süreli bir diyalog yürüttü, AB'nin stratejik körlüğü olarak adlandırdığı durumu eleştirdi ve bunun tam tersi bir yönetim sistemini güçlendirmeye devam etti' dedi.

Türk dış politikasının mercek altına alındığı yazıda şu yoruma yer verildi;

'Ankara daha özerk ve Türkiye merkezli bir dış politikaya doğru tahmin edilebilir bir ilerleme kaydediyor.'

2007 yılında Fabrice Pothier tarafından kurulan Carnegie Europe, Washington DC merkezli Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın Avrupa merkezidir.

Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı sloganıyla dış politikanın daha özerk hale geleceğini belirten yazar 'Ülke çıkarlarına odaklanacak. Fidan'ın deyimiyle tam bağımsız, etkili, uluslararası gündemi belirleyen, etkili bir aktör olmayı hedefleyecek' dedi.

Türkiye'nin verdiği mesajın açık olduğunu belirten yazar şu değerlendirmede bulundu;

'Mesaj açık: Büyük ya da küçük, Doğulu ya da Batılı dış güçler, Ankara'yı kendi çıkarlarına zararlı olduğunu düşündüğü bir yöne itmeyecek. Bu doğrultuda, terörle mücadeleye daha fazla öncelik verilmesi, silah satışı ve askeri anlaşmaların dış politika aracı olarak kullanılmasıyla dış politika daha fazla güvenlik ağırlıklı hale gelecektir.'

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Erdoğan'ın Ortadoğu gezisinde pek çok anlaşmaya imza attığını hatırlatan yazar bu anlaşmaların yeni politikanın en somut örneği olduğuna vurgu yaptı.

'Brüksel'den bakıldığında yeni dönemin siyasi önceliği Mart 2024 yerel seçimleridir' denilen yazıda Erdoğan'ın önceliğinin ise İstanbul ve Ankara'da zafer kazanmak olduğu belirtildi.

Türkiye - AB ilişkilerinde Kıbrıs'ın oynayacağı rolü de değerlendiren Carnegie Europe, 'Ankara'nın Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımaması ve son dönemde bölünmüş adada iki devletli çözümü teşvik etmesi, bu konuda AB ile çıkmazın uzamasına neden olacak' dedi.

'Türkiye'nin küresel liderlik hedefleri var' denilen yazıda şu ifadelere yer verildi;

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'Dünya, Kıta Avrupası ve ötesinde çok önemli jeopolitik değişimlere tanık oluyor. Buna paralel olarak Türkiye dış politikasını yeniden yönlendiriyor ve küresel rolünü genişletiyor.'