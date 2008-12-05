Carla’dan kopya mı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiltere Başbakanı Gordon Brown’ın eşi Sarah Brown, önceki gün parlamentonun açılışında giydiği kıyafet yüzünden Fransa first lady’si Carla Bruni-Sarkozy’yi taklit etmekle suçlanıyor.

Sarkozy çiftinin Londra ziyareti sırasında gölgede kalan Sarah Brown’ın önceki gün giydiği gri tayyör ve başındaki mor bere çok fazla Carla tarzında bulundu. The Independent gazetesi birinci sayfa kapağında



"Carla? Moi?" (Ben mi Carla?) diye manşet attı. Gazete, Sarah Brown’ın Kraliçe’nin açış konuşması için giydiği kıyafetin, Carla’nın Londra ziyareti sırasında giydiği Christian Dior kostümü çok andırdığını yazdı. Daily Mail ile Bayan Brown’ın mor bereyi ucuzcu bir dükkandan 7 sterline aldığını belirtti.