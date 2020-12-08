Çareyi otoparkı hastaneye çevirmekte buldular!

ABD'nin "CBS News" kanalının aktardığına göre, son üç hafta içinde, uzun süreli bakıma ihtiyaç duymayanlar için oluşturulan otopark hastanede 265 hasta tedavi edildi.



Hastane yetkilisi Tony Slonim "Salgın ile mücadele eden sağlık çalışanları hayal edemeyecekleri şeyler görüyorlar" dedi. Babasını koronavirüs ile olan mücadelesinde hayatını kaybettiğini söyleyen Slonim, "Salgınla mücadelenin bireysel çaba gerektirdiğini düşünüyorum" dedi.



Eyalet verilerine göre, salgın Nevada'da Mart ayından bu yana 2 bin 300'den fazla can aldı. Resmi rakamlara göre koronavirüs sebebiyle hastaneye yatış sayısı da geçen ay yüzde 260'tan fazla arttı.



Otopark hastanenin müdürü Janet Baum, yerel medyaya yaptığı açıklamada "En çılgın kabuslarımda bile bu kadar insanı öldürecek bir şey göreceğimizi düşünmemiştim" şeklinde duygularını ifade etti.