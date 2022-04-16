Çaresizliğin resmi! Saldırıdan korunmak için bakın ne yaptılar...

Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rusya’nın saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel’de birçok ev kullanılamaz hale geldi.
DAHA ÖNCE DE DENENMİŞTİ
Ukrayna'nın liman kentlerinden Mariupol, Rusya'nın bombardımanında yerle bir olurken, çoğu kadın ve çocuk yüzlerce sivil deniz kıyısındaki bir tiyatroya sığınmıştı. 16 Mart günü gerçekleştirilen Rus bombardımanında Tiyatro Binası isabet alındı. Tiyatro binasının bahçesine de Rusça olarak 'ÇOCUK' yazılmış ancak Rus birlikleri uyarıyı dikkate almamıştı.