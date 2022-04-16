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Çaresizliğin resmi! Saldırıdan korunmak için bakın ne yaptılar...

#Rusya#Ukrayna#Çocuk
Çaresizliğin resmi Saldırıdan korunmak için bakın ne yaptılar...

Gostomel’de bir aile, Rusya’nın hava saldırılarından korunmak için evlerinin bahçesine “çocuklar var” yazdı.

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Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rusya’nın saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel’de birçok ev kullanılamaz hale geldi.

Çaresizliğin resmi Saldırıdan korunmak için bakın ne yaptılar...


Savaşın ağır izlerini taşıyan kentte bir aile, Rusya’nın saldırılarına karşı evinin bahçesine mermer kullanarak “çocuklar var” yazdı.

Ailenin savaşa karşı çaresizliğini gösteren yazı dron ile görüntülendi. Büyük bir sitenin içerisinde yer alan evin çevresindeki birçok yapının hasar aldığı görülürken, yazının bulunduğu evde hasar bulunmaması dikkat çekti.

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DAHA ÖNCE DE DENENMİŞTİ

Ukrayna'nın liman kentlerinden Mariupol, Rusya'nın bombardımanında yerle bir olurken, çoğu kadın ve çocuk yüzlerce sivil deniz kıyısındaki bir tiyatroya sığınmıştı. 16 Mart günü gerçekleştirilen Rus bombardımanında Tiyatro Binası isabet alındı. Tiyatro binasının bahçesine de Rusça olarak 'ÇOCUK' yazılmış ancak Rus birlikleri uyarıyı dikkate almamıştı.

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#Rusya#Ukrayna#Çocuk

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