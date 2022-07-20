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Cansız bedeni su tankında bulunmuştu... Debanhi Escobar'ın ölüm neden belli oldu

#Meksika#Cinayet#Dünya
Cansız bedeni su tankında bulunmuştu... Debanhi Escobarın ölüm neden belli oldu

Meksika’da yaşayan 18 yaşındaki Debanhi Escobar'ın ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Ülkede de infiale neden olan ölüm ile ilgili yetkililer harekete geçti ve yeni bir otopsi kararı aldı. Otopsi sonucu ise büyük şaşkınlığa neden oldu.

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18 yaşındaki Debanhi Escobar'ın ölümündeki gizem perdesi aralanıyor...

Meksika’nın Nuevo Leon bölgesinde eve dönüş yolunda kaybolan genç kadın taksici ile kavga etmesi sonrası araçtan inmiş ve son olarak 'ölüm yolu' olarak da anılan otobanda yürürken görülmüştü.

Escobar’ın cansız bedeni bölgedeki bir motelin su tankında bulunmuş ve olay kısa sürede dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Cansız bedeni su tankında bulunmuştu... Debanhi Escobarın ölüm neden belli oldu

Ülke genelinde protestoların yapılmasına neden olan cinayeti çözmek için artan baskılar sonrası yeni bir otopsi kararı alınmıştı.

Açılan mezardan alınan örnekler ile yapılan otopsinin sonucu çıktı.

Ancak yapılan açıklama şaşkınlığa neden oldu. Zira yeni otopsi raporu diğer iki raporla çelişki ifadelere ev sahipliği yapıyor.

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CBC News'ta yer alan habere göre, Escobar, solunum yollarının tıkanması nedeniyle boğularak can verdi. Ancak raporda buna neyin sebep olduğuna dair bir detaya ise yer verilmedi.

Cansız bedeni su tankında bulunmuştu... Debanhi Escobarın ölüm neden belli oldu

Yeni otopsi raporunda Escobar’ın cesedinin bulunmasından üç ila beş gün önce öldürüldüğü tespit edildi.

Raporda yer alan diğer bir önemli sonuç ise Escobar'ın bedeninde herhangi bir cinsel saldırı veya şiddet bulgusuna rastlanmaması oldu.

Cansız bedeni su tankında bulunmuştu... Debanhi Escobarın ölüm neden belli oldu

İlk otopsi raporunda talihsiz kadının kafasına aldığı bir darbeden dolayı öldüğü bilgisine yer verilmişti.

Olay ile ilgili yapılan ikinci otopside ise ölüm nedeni olarak boğulma gösterilmişti.

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#Meksika#Cinayet#Dünya

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