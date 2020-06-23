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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Cannes’da “Filmleri Türkiye’de çekin” mesajı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Cannes’da “Filmleri Türkiye’de çekin” mesajı
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Dünyanın en prestijli film festivali olan Cannes Film Festivali, 53 filmlik özel bir seçki ve market bölümüyle başladı.

Koronavirüs dolayısıyla bu yıl online düzenlenen Festival 22-26 Haziran tarihleri arasında 8 bin 500 sinema profesyoneli ile 250 satış temsilcisini buluşturacak. “Cannes Online” ismiyle düzenlenen ve 60 ülkenin yer aldığı festivalde bu yıl film yarışması yapılmayacak. 53 filmlik seçki sonbahar aylarında Venedik ve San Sebastian gibi önemli festivallerde “Cannes 2020” etiketiyle izleyicinin beğenisine sunulacak. Festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı’nın iş birliğinde organize edilen Türkiye bölümünde “Filming in Turkey” tanıtımı yapılacak. Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren ve yabancı film yapımcılarına Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadarının iade edilebilmesine imkân sağlayan “Yabancı Film Yapım Desteği” sinema profesyonellerine tanıtılacak. Türkiye bölümünde yer alan satış ajansları da “7. Koğuştaki Mucize”, “Biz Böyleyiz”, “Ömer ve Biz”, “Deliler” ve “Ailecek Şaşkınız” gibi Türk yapımı ödüllü filmleri dünyanın beğenisine sunacak.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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