Canlı yayında Türkiye vurgusu! Kanada Başbakanı Carney: NATO’da hayati bir ortak

Kanada Başbakanı Mark Carney, Vaughan’da düzenlenen basın toplantısında konuş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşması canlı yayınlanan Carney, Türkiye’nin NATO kapsamında Kanada için “hayati bir müttefik” olduğunu belirtti.

Türkiye’nin stratejik konumuna dikkat çeken Carney, Kanada ve Türkiye arasındaki ilişkilerin özellikle ticaret ve sanayi alanlarında önemli ölçüde geliştirilebileceğini söyledi.

Carney, yaptığı açıklamada "Türkiye, NATO’da hayati bir ortak. Dünyanın son derece önemli ve zaman zaman zorlu bir bölgesinde vazgeçilmez bir müttefik" ifadelerini kullandı.

TİCARET VE SANAYİDE YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

Ekonomik iş birliğine vurgu yapan Carney, Kanada ile Türkiye arasında ticari ilişkilerin derinleştirilmesi için güçlü bir potansiyel bulunduğunu dile getirdi.

"Bu alanda muazzam fırsatlar var. Türkiye ile ticari ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz birçok başlık bulunuyor" diyen Carney, geçen yıl eylül ayında New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuları ele aldığını ve görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

SAVUNMA VE NÜKLEER ALANDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

İki ülke arasındaki iş birliğinin savunma ve nükleer alanları da kapsayabileceğini belirten Carney, ilişkilerin yalnızca ekonomiyle sınırlı olmadığının altını çizdi.

Türkiye’nin küresel ölçekte üretim gücüne sahip ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Carney, "Türkiye, ileri üretim dahil olmak üzere dünya genelinde imalatın liderlerinden biri. Şüphesiz birlikte çalışabileceğimiz alanlar var" dedi.

KANADA’DAN OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN YENİ YOL HARİTASI

Basın toplantısında Kanada’nın otomotiv sektörüne yönelik yeni adımlarını da açıklayan Carney, “daha iddialı ve egemen bir yol haritası” benimsediklerini söyledi. Bu kapsamda, sıfır emisyonlu araç kullanımını teşvik etmek amacıyla 2.3 milyar dolarlık yeni satın alma ve kiralama teşvikleri içeren ulusal otomotiv planı duyuruldu.

Carney, önceki elektrikli araç satış zorunluluğunun kaldırıldığını, bunun yerine 2027-2032 model yıllarını kapsayan daha sıkı sera gazı emisyon standartlarının getirileceğini açıkladı.

“STANDARTLARI İKİ KAT SIKILAŞTIRIYORUZ”

Yeni düzenlemeye ilişkin konuşan Carney, "Sera gazı emisyon standartlarını iki kat daha sıkı hale getiriyoruz. Bunu nasıl başaracakları konusunda sektöre esneklik tanıyoruz" ifadelerini kullandı.