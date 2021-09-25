Canlı yayında skandal sözler... 'Muhammed ismini yasaklayacağım'

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Fransa'da Danıştay, ülkede İslam ve Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadele eden kuruluşların başında gelen "İslamofobi ile Mücadele Kolektifi"nin (CCIF) kapatılmasını onayladı. Fransız siyaset bilimci François Burgat durumu "Fransa’nın yakın tarihine ve yüksek yargı makamlarının siciline kaydedilecek mide bulandırıcı bir gün" diyerek yorumladı.

Öte yandan aşırı sağcı yazar Eric Zemmour'un aday olmak için imza toplamaya başlaması ülkede siyaset gündemini sarstı. Zemmour'un "Cumhurbaşkanı olunca Muhammed gibi Müslüman ismi verilmesini yasaklayacağım" sözleri ise büyük tepki topladı ve tartışma yarattı.

Aday olabilmek için belediye başkanlarından imza toplamaya başlayan Fransız yazar, henüz adaylığını resmileştirmedi. Verdiği demeçlerde Zemmour, seçimlerde aday olsa da olmasa da, "Fransız kültür ve medeniyeti", "göçmen problemi" , "siyasi İslam" gibi temaları seçim gündemine getirmesinin önemli olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu belirtti.

Eric Zemmour ve aşırı solcu 'Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon televizyon yayınında karşı karşıya geldi. birbirlerinden tamamen zıt görüşlere sahip iki ismin tartışmasına da ülkede yükselen göçmen karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve aşırı milliyetçilik konuları damga vurdu.

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Eric Zemmour, ülkede suç oranının artmasını 'cihat' diyerek tanımlarken bu durumun sebebi olarak Fransa'daki Müslüman nüfusu gösterdi. 'Elbette Müslümanlar'a saygılı olmalıyız. Sadece İslam ve İslamcılar değil, İslam ve Müslümanlar'ı da ayırıyorum.' diyen Zemmour'un Muhammed ismini yasaklayacağını söylemesi üzerine tepki gösteren Jean-Luc Melenchon 'Peygamberin isminin çocuklara verilmesi bir gelenek ve bunda utanılacak bir şey yok. Bu Fransızların çocuklarına David ya da Marie ismini vermesinden farklı değil. Bu sözlerinizden utanmalısınız.' ifadesini kullandı.

Eric Zemmour, Fransız solunun Müslüman göçmenlerin ülkeye girmesine izin vererek suç işlediğini ve kendi 'varoluşsal yok olma korkularını' bu şekilde gidermeye çalıştıklarını iddia etti.

Melenchon ise olası rakibine 'Böyle konuşmaya utanmıyor musunuz? Her sorunun arkasında göçmenler ve Müslümanlar var. Her sorunu getirip bozuk bir plak gibi oraya bağlıyorsunuz. Fransa'nın çok daha büyük problemleri var ancak siz tescilli bir ırkçı olduğunuz için kafayı dinle ve göçmenlerle bozmuşsunuz. İnsanları dinleri ve ülkeleri arasında seçim yapmaya zorlayamazsınız.' sözleriyle cevap verdi.



