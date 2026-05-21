Canlı yayında skandal anons: Kral Charles öldü

İngiltere merkezli Radio Caroline, sistemde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Kral Charles’ın öldüğüne dair yanlış anons yapılmasının ardından hem kraldan hem de dinleyicilerden özür diledi.

HATA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Olay, Radio Caroline’ın Essex’teki ana stüdyosunda yaşanan bilgisayar arızası sırasında meydana geldi. Sistem, Birleşik Krallık’ta tüm yayın kuruluşlarında bulunan ve olası bir hükümdar ölümüne karşı hazırlanan özel protokolü yanlışlıkla aktif hale getirdi.

İstasyon Müdürü Peter Moore, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ana stüdyomuzdaki bir bilgisayar hatası nedeniyle, tüm Birleşik Krallık istasyonlarının hazırda tuttuğu ancak ihtiyaç duyulmamasını umduğu 'Bir Hükümdarın Ölümü' prosedürü Salı öğleden sonra (19 Mayıs) yanlışlıkla devreye girdi ve Kral Hazretlerinin vefat ettiği duyuruldu.”

Moore ayrıca, “Radio Caroline'ın yayına yeniden başlaması ve canlı yayında özür dilememiz gerektiği gibi, yayın kesildi.” dedi.

ACİL YAYIN PROSEDÜRÜ YANLIŞLIKLA DEVREYE GİRDİ

Yanlış anonsun ardından radyoda kısa süreli sessizlik yaşandığı, bunun üzerine yayın akışının durdurularak acil yayın sisteminin kapatıldığı aktarıldı. Hatanın fark edilmesinin ardından normal yayın yeniden başlatıldı ve canlı yayında özür mesajı yayımlandı.

RADYODAN KRAL VE DİNLEYİCİLERE ÖZÜR

Radio Caroline yönetimi, Kral Charles ve dinleyicilerden özür dileyerek açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

“Majesteleri Kral’dan ve dinleyicilerimizden verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Açıklamada ayrıca istasyonun geçmişte Kraliçe’nin ve Kral’ın Noel mesajlarını yayımlamaktan memnuniyet duyduğu ve bunu gelecekte de sürdürmeyi umduğu belirtildi.

KRAL CHARLES O SIRADA KUZEY İRLANDA’DAYDI

Yanlış anonsun yapıldığı sırada Kral Charles III ve Kraliçe Camilla Kuzey İrlanda’da resmi ziyaret programındaydı.

Kraliyet çifti Belfast’ta halk dansları gösterisini izledi, Titanic Quarter bölgesindeki etkinliklere katıldı ve yerel bir müzik grubunun performansını takip etti.