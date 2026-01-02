×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Canlı yayında küstah tehdit: Rum bakandan Türkiye'ye hadsiz sözler

Güncelleme Tarihi:

#GKRY#Türkiye#Rum
Canlı yayında küstah tehdit: Rum bakandan Türkiyeye hadsiz sözler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 18:03

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas, canlı yayında Türkiye’ye yönelik tehdit içeren ve provokatif ifadeler kullandı.

Haberin Devamı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas, kamu yayıncısı RIK SAT kanalına verdiği röportajda Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Palmas, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin artan askerî kapasitesi, sahadaki belirleyici etkisi ve bölgesel dengeleri şekillendiren konumu nedeniyle, GKRY’nin İsrail ve Yunanistan ile iş birliğini güçlendirdiğini söyledi.

“İSRAİL VE YUNANİSTAN İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ”

Türkiye’nin bölgedeki kararlı duruşuna karşı ortak hareket etme iradelerini açıkça dile getiren Palmas,
“Türkiye’nin tehditlerine karşı İsrail ve Yunanistan ile birleşiyoruz” ifadelerini kullandı.

Canlı yayında küstah tehdit: Rum bakandan Türkiyeye hadsiz sözler

Haberin Devamı

GKRY Savunma Bakanı, üç ülke arasında hava, deniz ve kara kuvvetlerini kapsayan geniş çaplı askerî tatbikatlar yapılmasının planlandığını da açıkladı.

“TÜRKİYE BÖLGENİN BELİRLEYİCİ AKTÖRÜ HALİNE GELDİ”

Türkiye’nin askerî, stratejik ve enerji politikaları sayesinde Doğu Akdeniz’de belirleyici bir aktör konumuna geldiğini kabul eden Palmas, “Bu adımlar Doğu Akdeniz’in istikrarı açısından önemlidir” dedi.

Enerji koridorlarının ve savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirileceğini belirten Palmas, bu süreçte Avrupa Birliği’nin desteğini aldıklarını da ifade etti.

“ÇIKARLARIMIZI VE GÜVENLİĞİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ”

GKRY Savunma Bakanı, Türkiye’ye yönelik caydırıcılık mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

“Herkese mesajımız nettir: Çıkarlarımızı ve güvenliğimizi savunmaya hazırız.”

Rum bakan bu sözlerle, Türkiye’nin bölgedeki etkisini sınırlamayı hedeflediklerini açıkça ortaya koydu

Canlı yayında küstah tehdit: Rum bakandan Türkiyeye hadsiz sözler

Gözden KaçmasınAlmanyadaki soygunda çarpıcı iddia: Türk mağdurlar konuştuAlmanya'daki soygunda çarpıcı iddia: Türk mağdurlar konuştuHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİsviçrede facia geliyorum demiş: Yangının çıkış görüntüsü ortaya çıktı... Her şey saniyeler içinde alev aldıİsviçre'de facia 'geliyorum' demiş: Yangının çıkış görüntüsü ortaya çıktı... 'Her şey saniyeler içinde alev aldı'Haberi görüntüle

KKTC’DE SINIR İHLALİ VE GERGİNLİK

Son günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Alayköy–Mammari bölgesinde bazı Rum çiftçilerin sınırı ihlal ederek izinsiz tarımsal faaliyetlerde bulunduğu bildirildi. Çiftçilerin, traktörlerle güvenlik güçlerinin üzerine sürdüğü belirtildi.

Haberin Devamı

KKTC Dışişleri Bakanlığı, yaşanan olayın Birleşmiş Milletler’e sert şekilde protesto edildiğini ve BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) tarafsız davranmadığını açıkladı.

Gözden Kaçmasınİrandaki protestoculara Trumptan destek: Tahrandan ABDye rest Üslerinizi vururuzİran'daki protestoculara Trump'tan destek: Tahran'dan ABD'ye rest! 'Üslerinizi vururuz'Haberi görüntüle

YUNANİSTAN’DAN PROVOKATİF AÇIKLAMA

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı da konuya ilişkin provokatif açıklamalarda bulundu. Yunan Bakan, “Türkler bize karşı bir adım atarsa, Yunan ordusu güçlü bir şekilde karşılık vermeye hazır ve kararlıdır” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs çevresindeki gerilimin daha da tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Gözden KaçmasınABden Rumların hayallerini suya düşürecek açıklama: Türkiyesiz olmazAB'den Rumların hayallerini suya düşürecek açıklama: Türkiye'siz olmazHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#GKRY#Türkiye#Rum

BAKMADAN GEÇME!