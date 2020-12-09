Canlı yayında ilginç anlar!

Reeta Chakrabarti, elinde sigara olduğunu düşünen izleyicilere manşetleri sunarken, gizemli nesnenin ekrana nasıl yansıdığından habersiz görünüyor.



Sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu nesnenin kalem mi yoksa sigara mı olduğuna bir türlü karar veremedi.



Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından BBC bir açıklama yaptı ve sunucunun elindeki nesnenin bir kalem olduğunu duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin 31 Ekim'e ait olduğu düşünülüyor.