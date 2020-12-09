MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriCanlı yayında ilginç anlar!
GeriDünya Canlı yayında ilginç anlar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09.12.2020 - 01:23 | Son Güncelleme:

Canlı yayında ilginç anlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı yayında ilginç anlar!
Abone Olgoogle-news

İngiliz BBC kanalında haber sunuculuğu yapan 55 yaşındaki Reeta Chakrabarti, canlı yayına elinde yanmamış bir sigaraya benzeyen bir cisimle çıkınca sosyal medyada eğlence konusu oldu.

Reeta Chakrabarti, elinde sigara olduğunu düşünen izleyicilere manşetleri sunarken, gizemli nesnenin ekrana nasıl yansıdığından habersiz görünüyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu nesnenin kalem mi yoksa sigara mı olduğuna bir türlü karar veremedi.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından BBC bir açıklama yaptı ve sunucunun elindeki nesnenin bir kalem olduğunu duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin 31 Ekim'e ait olduğu düşünülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle