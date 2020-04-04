MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriCanlı yayında corona virüs röportajı böyle ağlattı
GeriDünya Canlı yayında corona virüs röportajı böyle ağlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 15:05,Son Güncelleme:/

Canlı yayında corona virüs röportajı böyle ağlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ABD medyasınndan CNN İnternational sunucusu Erin Burnett, koronavirüs (corona virüs) nedeniyle eşini kaybeden Maria Lewinger’ın hikayesi karşısında canlı yayında ağladı.

4
  • Canlı yayında corona virüs röportajı böyle ağlattı
  • Canlı yayında corona virüs röportajı böyle ağlattı
  • Canlı yayında corona virüs röportajı böyle ağlattı
  • Canlı yayında corona virüs röportajı böyle ağlattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

CNN sunucusu Burnett, koronavirüs nedeniyle eşini kaybeden Maria Lewinger ile Cuma günü gerçekleştirdiği röportajda duygulandı. Lewinger 42 yaşındaki eşi Joseph Lewinger’ı kaybettikten sonra yaşadığı üzüntüyü canlı yayında anlattı. Lewinger, kocasına kendisini ve üç çocuğunu bırakmaması için yalvardığını anlatırken sunucu Burnett gözyaşlarını tutamadı.

“EVDE KALMANIZ İÇİN YALVARIYORUM”

Lewinger New York’luları evde kalmaları için uyarırken sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Evde kalman için her zerrem ile sana yalvarıyorum ! Eğer kocam başkalarını kurtarmak için ölmek zorunda kaldıysa, ölümünün de en az hayatı kadar etkileyici olduğu gerçeğiyle barışırım (bir gün). Ama bu sebepten dolayı olmalı!”

Ölümler durmuyor... Trumptan corona virüs açıklaması
Ölümler durmuyor... Trump'tan corona virüs açıklaması
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle