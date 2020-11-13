Canlı yayında çığlık çığlığa... Dehşet saniye saniye görüntülendi

Amber Roberts, taşan bir nehrin üzerindeki köprüden yayın yaptığı sırada köprünün bir bölümü aniden çöktü. Çöken noktaya birkaç metre mesafede duran Roberts, dehşet içinde "Ayrılıyor" diye haykırmaya başladı.

Roberts'ın haykırışları duyulurken, kameraman da objektifini köprünün çöken bölümüne çevirdi. Görüntülere köprü üzerinde koşan bir adam da girerken, Roberts'ın "İnanılmaz. Geri çekiliyoruz" sözleri de duyuluyor.

Yürekleri ağızlara getiren görüntüler Twitter'da yayınlandıktan sonra viral oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı haykırışlarına rağmen Amber Roberts'ın soğukkanlılığını takdir etti.

Bir Twitter kullanıcısı ise şu yorumu yaptı: "Muhtemelen iç çamaşırı değiştirmeme gerekirdi."