Canlı yayında böcek paniği... Bu görüntüler viral oldu!

Kuzey Amerika'ya özgü bir tür ağustos böceği olarak bilinen kırmızı gözlü, kanatlı siyah böcekler (cicada), 17 yıl aradan sonra çiftleşmek için tekrar yeryüzüne çıktı.

Kısa sürede ilgi odağı olan cicada canlı yayın yapan CNN Inernational muhabiri Manu Raju'ya zor anlar yaşattı.

İlk başta fark edilmeyen böcek, Manu Raju'nun önce ceketine sonra omzuna tırmandı.

Birkaç saniye sonra böceği fark eden Raju'nun tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Had an unwelcome visitor try to crawl into my live shot earlier. pic.twitter.com/Pu68z0cWSN — Manu Raju (@mkraju) May 27, 2021

O ana ait görüntüler Twitter Facebook gibi platformarda defalarca kez paylaşılınca Raju istemeden de olsa günün en çok konuşulan ismi oldu.

Bu görüntüleri kişisel Twitter hesabından paylaşan Raju ise videoya 'Canlı yayın sırasında davetsiz bir misafirim oldu' notunu düştü.

EN SON 2004'TE GÖRÜLMÜŞLERDİ

En son 2004'te yeryüzüne çıkan "Brood X" türü böcekler, üremek için yeryüzüne çıktığı ABD'nin yaklaşık 15 eyaletinde meraklılarının ilgisini çekiyor.

Amerikalı böcek bilimcilere göre, dünyada yaklaşık 3 bin ağustos böceği türü bulunuyor ancak sadece 7 türü periyodik aralıklara 13 ya da 17 yılda bir yeryüzüne çıkıyor.

Bu türlerin hemen hemen hepsi, Kuzey Amerika'nın orta kesimlerinde ve doğu yakasında ortaya çıkıyor, hayatlarının çoğunu yer altında geçiriyor, bitki köklerindeki sıvıları emerek besleniyor.

Böcek bilimciler, bu böcek türünün 17 yıl boyunca kış uykusunda olmadığını, oldukça yavaş büyüdüklerini söylüyor.

SÜRÜ ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKIYORLAR

Bu böcekler genelde sürü şeklinde ortaya çıkıyor ve diğer canlılara yem olmamak için akşam saatlerini tercih ediyor. Ağaçlara ya da dikey yerlere tırmanan kırmızı gözlü böcekler, yerden ayrılır ayrılmaz kabuklarını bırakmaya başlıyor.

Bazıları karınca, kuş, kedi, köpek gibi hayvanlara yem oluyor, ağaçların tepesine ulaşabilenler ise çiftleşiyor.

Yeryüzünde kaldıkları 4 ila 6 haftalık sürede çiftleşen bu böcekler, yumurtalarını ağaç dallarına bırakıyor.

Çiftleşen ağustos böcekleri yaşam döngülerini tamamlayıp ölürken yumurtalardan çıkan larvalar da ağaç dallarından düşüp toprakla buluşuyor, yer altına döndükten sonra 17 yılın ardından çiftleşmeye hazır yetişkinler olarak yeniden yeryüzüne çıkıyor.

YİYEN BİLE VAR!

Yağ oranı düşük, protein oranı ise yüksek olduğu belirtilen ağustos böceklerini yiyenler de var.

Ağustos böceğinin görüldüğü eyaletlerden Maryland'de bir şekerleme şirketi, bu böcekleri çikolatayla kaplayarak satıyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara