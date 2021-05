Canlı yayında böcek paniği... Bu görüntüler viral oldu!

Kuzey Amerika'ya özgü bir tür ağustos böceği olarak bilinen kırmızı gözlü, kanatlı siyah böcekler (cicada), 17 yıl aradan sonra çiftleşmek için tekrar yeryüzüne çıktı.

Kısa sürede ilgi odağı olan cicada canlı yayın yapan CNN Inernational muhabiri Manu Raju'ya zor anlar yaşattı.

İlk başta fark edilmeyen böcek, Manu Raju'nun önce ceketine sonra omzuna tırmandı.

Birkaç saniye sonra böceği fark eden Raju'nun tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Had an unwelcome visitor try to crawl into my live shot earlier. pic.twitter.com/Pu68z0cWSN