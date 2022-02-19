Canlı yayında birbirlerine girdiler, yumruklar havada uçuştu!

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Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan gerilim dünyada savaş tedirginliğine neden olurken her iki ülkede de tansiyon oldukça yüksek.

Ukrayna'daki en popüler siyasi programlardan birisi olan "Freedom of Speech' (Konuşma özgürlüğü) stüdyosu akılamaz bir kavgaya sahne oldu. Cuma günü yayınlanan programın konukları arasında eski Cumhurbaşkanı Pedro Poroshenko, Ukrayna eski Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve Güvenlik Konseyi eski başkanı Oleksandr Daniluk vardı.





Small update: Yuriy Butusov punched out Nestor Shufrych and got him in a headlock for a minute. https://t.co/Rpf5Paewmn pic.twitter.com/hZbkkuElb4 — Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022

"PUTİN'E ASLA KATİL DEMEM"

Program esnasında Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı kongre üyesi Nestor Shufrych arasında tartışma çıktı. Ukraynalı parlamenter Nestor Schufrich, Putin'e asla 'katil' demeyeceğini belirterek bir gün mutlaka müzakere masasına oturulacağını söyledi.

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CANLI YAYINDA TOKAT ATTI

Tam bu sırada, Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov, "Halkımız böyle zor bir durumdayken bu iki hainin utanç verici söylemlerini dinlemek zorunda kalıyor" dedi ve Rus yanlısı Shufrych'e tokat attı. Shufrych karşılık vermek için ayağa kalktı. Arbedenin büyümesi ile ikisi birden yere yığılıp kavgalarına bir süre yerde devam etti.



Dehşete düşen konukların "Dur!" diye bağırmalarına aldırmadan birbirini yumruklayan ikili konukların araya girmesiyle durduruldu.