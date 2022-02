Canlı yayında birbirlerine girdiler, yumruklar havada uçuştu!

Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan gerilim dünyada savaş tedirginliğine neden olurken her iki ülkede de tansiyon oldukça yüksek.

Ukrayna'daki en popüler siyasi programlardan birisi olan "Freedom of Speech' (Konuşma özgürlüğü) stüdyosu akılamaz bir kavgaya sahne oldu. Cuma günü yayınlanan programın konukları arasında eski Cumhurbaşkanı Pedro Poroshenko, Ukrayna eski Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve Güvenlik Konseyi eski başkanı Oleksandr Daniluk vardı.





Small update: Yuriy Butusov punched out Nestor Shufrych and got him in a headlock for a minute. https://t.co/Rpf5Paewmn pic.twitter.com/hZbkkuElb4