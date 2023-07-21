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Eski bakan ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu...

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#Lübnan#Canlı Yayın#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 12:41

Lübnan’da canlı yayınlanan tartışma programı sırasında Eski Çevre Bakanı Wiam Wahhab ve gazeteci Simon Abi Fadel birbirine girdi.Kavgada yumruklar havada uçuştu.

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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan bir televizyon kanalında siyasi tartışma programında yumruklar havada uçtu. Programda, Eski Çevre Bakano Wiam Wahhab ve gazeteci Simon Abi Fadel arasında arasındaki Cumhurbaşkanı seçilmesini engelleyen siyasilere yaptırım uygulanması tartışılırken tansiyon yükseldi.

Karşılıklı olarak birbirine hakaret eden ve birbirini dinlemeyen eski bakan ile kıdemli gazeteci arasındaki tartışma Wahhab’ın elindeki su dolu bardağı Abi Fadel’e fırlatmasıyla yerini yumruklu kavgaya bıraktı.

Canlı yayında birbirine giren ikilinin kavgasında yumruklar havada uçuştu.

Kameraların saniye saniye görüntülediği anlarda, stüdyoda bulunan bazı konuklar da kavgaya dahil oldu.

Canlı yayının durmasına neden olan kavga stüdyo dışına taştı. Bina dışında yaşanan kavgaya bu kez askerler ayırmaya çalıştı.

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#Lübnan#Canlı Yayın#Kavga