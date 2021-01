Canlı yayında acı reçeteyi açıkladı! Tüm giriş çıkışlar kapatılacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dünyadaki tüm ülkelerle seyahat koridorlarını kapatacağını, yurtdışından gelen tüm ziyaretçilerdn İngiltere'ye girmeleri için 72 saat içinde negatif bir koronavirüs testi talep edileceğini ve yeni kuralların Pazartesi günü sabah 4'te yürürlüğe gireceğini söyledi.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI



Boris Johnson Cuma günü televizyonda yayınlanan basın toplantısında, ziyaretçilerin Birleşik Krallık'a vardıklarında kontrol edilebileceğini ve uymazlarsa önemli para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceklerini açıklayarak "Hem sınırda hem de ülkede yaptırımımızı artıracağız" dedi. Ziyaretçilerin daha önce Birleşik Krallık'a vardıklarında karantinaya ihtiyaç duymadan gelebilecekleri ülkeler arasında Tayland, Vietnam, Tayvan, Singapur, Sri Lanka, Ruanda ve Norveç bulunuyordu.



İNGİLTERE'DE SON RAKAMLAR KORKUTUCU!



İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 55 bin 761 yeni vaka tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 1280 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 87 bin 295'e çıktı.

Bir günde 695 bin 148 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 60 milyon 242 bin 686 oldu. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 282 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 672'si yoğun bakımda bulunuyor. İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 3 milyon 234 bin 946'ya ulaştı, 443 bin 234 kişi ise aşının ikinci dozu yapıldı.



HASTANELER BASKI ALTINDA



İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı. Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, İngiltere Başbakanı Boris Johnson halktan sokağa çıkmamalarını istemişti. Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu bildirmişti.