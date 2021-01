CANLI... Joe Biden ABD'nin 46'ncı Başkanı olarak göreve başladı! İşte dünyaya ilk mesajı...

Dünyanın gözü ABD'de... Başkent Washington DC'de 20 Ocak günü oldukça hareketli geçiyor. ABD'nin 46'ncı Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden, bugün 6 Ocak'taki kanlı baskına tanıklık eden Kongre binasının önünde kurulan platformda yemin etti. Başkan Yardımcısı seçilen ilk kadın ve ilk siyahi olarak tarihe geçen Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yemin etti.

25 BİN ASKER GÖREV YAPIYOR

6 Ocak'ta Başkan Donald Trump yanlıları tarafından basılan ve beş kişinin hayatına mâl olan Kongre binası eylemleri nedeniyle Washington'da üst düzey güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Ulusal Muhafızlar başkente konuşlandırıldı. Joe Biden'ın göreve başlama töreni için yaklaşık 25 bin asker görev başında.

İşte dakika dakika Joe Biden'ın yemin töreni...

20:36 ABD BAŞKANLIK HESABINDAN İLK PAYLAŞIM



Biden, ABD Başkanlarına ayrılan "POTUS" kullanıcı adlı Twitter hesabından ilk resmi paylaşımını yaptı. Biden paylaşımında, "Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok. Bu nedenle de bugün buradayım. Oval Ofis'e cesur adımlar atmak ve Amerikalı ailelerin ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak için gideceğim." ifadesine yer verdi.

20:35 TÖREN SONA ERDİ

Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden Kongre binasından ayrıldı.

20:22 İLK DEĞERLENDİRME

BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher şu yorumu yaptı:

"Joe Biden önünde zor bir iş olduğunu biliyor. Karşılaşacağı en büyük zorlukların altını çizdi. Bu zorluklardan bazıları koronavirüs salgını, istihdamda yaşanan kayıplar, tehdit altındaki bir ortam, ırk eşitliğini sağlamak ve siyasi aşırılıkla mücadele olacak. Biden, Beyaz Saray’da göreve başlamasının ardından bu sorunlara karşı geliştirdiği çözüm listesini yakında sunacak ancak Başkan olarak yaptığı ilk konuşmada tümünü kapsayıcı bir reçete önerdi: Birlik. Birlik olmazsa barış olmaz, sadece acı ve öfke olur, bu bizim tarihi anımız."

20:13 JOE BIDEN KONUŞMASINI TAMAMLADI

ABD'nin 46'ıncı Başkanı Joe Biden 22 dakikalık konuşmasını Amerika'ya teşekkür ederek tamamladı.

20:02 KAMALA HARRIS İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

ABD'nin ilk kadın ve siyah Başkan Yardımcısı Kamala Harris Başkan Yardımcısı unvanıyla ilk Twitter paylaşımını yaptı. Harris, paylaşımında 'Hizmete hazır.' ifadelerini kullandı.

19:52 JOE BIDEN'DAN DÜNYAYA İLK MESAJ

Yemin metnini okuyan ABD'nin 46'ıncı Başkanı Joe Biden, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Biden konuşmasında şunları söyledi:

* Değerli konuklar, ABD vatandaşları, bugün ABD'nin günü, tarihe geçecek bir gün. ABD yıllardır her zaman bir potada sınanmıştır ve bu sınamaların üstesinden gelmiştir. Bugün de demokrasinin zaferini görüyoruz. Halkın iradesi dinlenmiş ve demokrasinin bir kez daha değerli olduğu görülmüştür. Bugün dostlarım, demokrasi kazanmıştır.

* Biz ulus olarak birleştik, barışçıl yetki transferini yüzyıllardır yaptığımız gibi başardık. Her iki partiden seleflerime teşekkür etmek istiyorum. Anayasamızın dayanıklılığının ne kadar güçlü olduğunun farkındayım. Başkan Carter da bunun farkında. Kendisiyle telefonda görüştüm. Yaptığı hizmetlerden dolayı selamlıyorum. İlk kez Bush'un ettiği yemini ettim.

* ABD'nin hikayesi birey olarak bağlı değildir. Bu hepimizin hikayesidir. Bu çok büyük bir ulus. Biz iyi insanlarız. Savaşta ve barışta o kadar çok ilerleme sağladık ki. Ama yine de ilerlememiz gereken çok yol var. Tahmin etmemiz gereken çok fazla şey var.

"BELKİ DE TARİHİMİZİN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ"

* Tarihimizde birçok dönem bu kadar zor değildi. Belki de tarihimizin en zor dönemini yaşıyoruz. Virüs gizlice can almaya devam ediyor. 1. ve 2. Dünya Savaşlarına göre belki de daha fazla insan hayatını kaybetti.

* Bu adalet arayışı artık geriye atılmayacak. Hayatta kalma çığlığı gelirken artık dünyanın daha da ertelemeyeceğini gördük bazı şeyleri. Bir demokraside en zor olan şeye, yani birliğe ihtiyacımız var. Ben de tüm ruhumla burayım. ABD'yi birleştirmek için tüm ABD'lilerden bana katılmasını istiyorum.

* Sağlık hizmetlerini hepimiz için ücretsiz hale getirip, adaletsizliği ortadan kaldırıp ABD'yi yeniden barışın birleştirici gücü yapabiliriz. Sürekli devam eden bu savaşta galibiyet garanti değildir. Dünya savaşlarında, 11 Eylül'de, bütün mücadelelerimizde iyilik kazanmıştır.

* Anlaşmazlık birlikteliği bozmamalı. Ve size söz veriyorum. Bütün Amerikalılar için, herkes için başkan olacağım. Ve söz veriyorum, bana oy verenler kadar oy vermeyenler için de mücadele edeceğim.

"SİZİ YALANLARI YENMEYE DAVET EDİYORUM"

* Yüzyıllar önce Aziz Augustinus demişti ki, "İnsanlar sevgilerini adadıkları ortak objelerle belirlenir." Bizim ortak olarak sevdiklerimiz fırsat, özgürlük, saygı, onur ve gerçek.

* Son günler bize çok önemli bir ders öğretti; gerçekler ve yalanlar var. Yalanlar güç için ve kâr için söyleniyor. Yalanları yenmeye davet ediyorum sizi.

* Amerikalı yurttaşlarımızın çoğu geleceğe endişeyle bakıyor. Ama bunun cevabı geriye çekilmek değil, güvensizlik değil, size benzemeyenlere güvensizce yaklaşmak değil. Bu savaşı bitirmeliyiz. Kalbimizi açarsak ve tolerans gösterirsek bunu yapabiliriz.

* Ve bir an için birbirimizi dinlemeliyiz. Çünkü hayatla ilgili şunu söyleyeyim size: Kaderin size ne vereceğini seçemezsiniz. Bazen yardıma ihtiyacınız olur, bazı günler yardım etmeniz gerekir. Böyle olursak ülkemiz çok daha güçlenecek, daha refahlı olacak. Hala fikir ayrııığı olabilir. Amerika halkı, gelecek için, dayanmak için size ihtiyacımız olacak. Belki de en ölümcül dönemine giriyoruz salgının.

GELİN DUA EDELİM

* Siyaseti bir kenara bırakmalı ve bu salgını karşılamayız tek bir ulus olarak. Bütün meslektaşlarım burada, dünya bizi izliyor, hepimizi izliyor. Gelin dua edelim hayatını kaybeden herkes için, salgında kaybettiğimiz 400 bin Amerikalı için. Gelin dua edelim hayatını kaybeden herkes için, salgında kaybettiğimiz 400 bin Amerikalı için.

* Dostlarım, bu sınanma dönemi. Demokrasimiz saldırı altında, gerçek saldırı altında, ölümcül bir virüs var, sistematik ırkçılık her yerde, iklim krizi kapıda. Bugün cesaret günü. Kesin olan bir şey varsa, size söz veriyorum, yargılanacağız, siz ve ben, bu krizleri nasıl yönettiğimize göre. Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilecek miyiz? Bunu yaptığımızda bir sonraki tarihini yazacağız ABD'nin. Bu hikaye bana çok şey ifade eden bir şarkı gibi. Amerika Milli Marşı'nda bir söz var: Yüzyıllardır yaptığımız çalışma ve doğa bizi bu ana getirdi."

* Kendi dualarımızı, kendi çabalarımızı ekleyelim. Eğer bunu yaparsak, işte o zaman günlerimizin sonuna geldiğimizde çocuklarımız ve torunlarımız diyecekler ki "Ellerinden geleni yaptılar."

* Tanrı önünde ve hepinizin önünde söz veriyorum: Her zaman dürüst olacağım, demokrasiyi, Amerika'yı, Anayasaya'yı savunacağım. Verdiğim sözlerin tümünü tutacağım. Kişisel çıkarlarımı değil, halkın çıkarlarını düşüneceğim.

* Mesajım bu sınırlarımızın ötesindekilere:

* ABD sınandı ve daha da güçlü atlattık bu sınamayı. İttifaklarımız tamir edeceğiz, dünyayla tekrar iletişim haline geçeceğiz. Sadece gücümüzün örneğiyle değil, örneğimizin de gücüyle yöneteceğiz.

* Çok güçlü bir ortak olacağız barış için, ilerleme ve güvenlik için. Başkan olarak yapacağım ilk şey, size bana katılmayı önermek olacak. Başkan olarak yapacağım ilk şey, size bana katılmayı önermek olacak. Gelin dua edelim hayatını kaybeden herkes için, salgında kaybettiğimiz 400 bin Amerikalı için. Onları ancak bir araya gelerek anabiliriz. O yüzden sizden rica ediyorum, gelin hayatını kaybedenler ve geriye kalanlar için dua edelim.

* Dostlarım, bu sınanma dönemi. Demokrasimiz saldırı altında, gerçek saldırı altında, ölümcül bir virüs var, sistematik ırkçılık her yerde, iklim krizi kapıda. Gerçek şu ki hepsiyle aynı anda karşılaştık ve bu ulusu en büyük sorumluluklarından biriyle karşılaştırdı bu an.

* Bugün cesaret günü. Kesin olan bir şey varsa, size söz veriyorum, yargılanacağız, siz ve ben, bu krizleri nasıl yönettiğimize göre. Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilecek miyiz? Bunu yaptığımızda bir sonraki tarihini yazacağız ABD'nin. Bu hikaye bana çok şey ifade eden bir şarkı gibi. Kendi dualarımızı, kendi çabalarımızı ekleyelim. Eğer bunu yaparsak, işte o zaman günlerimizin sonuna geldiğimizde çocuklarımız ve torunlarımız diyecekler ki "Ellerinden geleni yaptılar."

* Tanrı önünde ve hepinizin önünde söz veriyorum: Her zaman dürüst olacağım, demokrasiyi, Amerika'yı, anayasayı savunacağım. Verdiğim sözlerin tümünü tutacağım. Kişisel çıkarlarımı değil, halkın çıkarlarını düşüneceğim. Sevgi ve iyileşme hikayesi, iyilik ve büyüklük hikayesi olacak. Bu, bize ilham verecek hikaye olsun, önümüzdeki çağlarda duyulacak bir hikaye olsun. Demokrasinin, umudun, adaletin ve gerçekliğin bizim sorumluluğumuz altında ölmediğinden emin olalım. Bu, sonraki ki nesillere borcumuzdur. Bu amaç ve inançla bu görevlere başlayalım. Tanrı ABD'yi korusun, Tanrı askerleri korusun. Çok teşekkürler Amerika.

19:46 ABD'DE YENİ DÖNEM

Joe Biden ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı huzurunda yemin ederek görevine resmen başladı. Başkan, Anayasa'da da yer alan şu yemin metnini tekrarladı: "ABD’nin başkanlık görevini sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasasını muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim."

19:43 JENIFFER LOPEZ SAHNEDE

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin metnini okumasının ardından ünlü sanatçı Jennifer Lopez, şarkı söyledi. Lopez, Woody Guthrie'nin efsaneleşmiş şarkısı 'This Land is Your Land"i seslendirdi.

19:42 ABD BAŞKAN YARDIMCISI KAMALA HARRIS YEMİN ETTİ

ABD'nin ilk kadın ve siyah Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin metnini okudu.

19:36 LADY GAGA SAHNEYE ÇIKTI

Lady Gaga ABD Milli Marşı'nı okudu.

19:35 MOR RENK DİKKATLERDEN KAÇMADI



Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve çok sayıda üst düzey yetkilinin tören için mor renk ağırlıklı elbiseler giymesi dikkatlerden kaçmadı. Mavi ve Kırmızı renklerin bir birleşimi olan Mor renk ABD'de Demokratların sembolü olarak görülüyor. Uzmanlar bu jestin işbirliği çağrılarını yansıttığını belirtti.

19:25 YEMİN TÖRENİ BAŞLADI

Senatör Amy Klobuchar, Joe Biden'ın yemin töreni toplantısını başlattı.

19.00 VE PENCE KONGRE'YE GELDİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'dan ayrılan ve Andrews Havaüssü'nde bir veda konuşması yapan Başkan Donald Trump'ın yanında değildi. Pence ve eşi, az önce Joe Biden'ın yemin törenine geldi.

18:50 HARRIS'E EŞLİK EDEN KAHRAMAN

6 Ocak'taki kanlı Kongre baskınında Trump yanlısı güruhu Senato odalarından uzaklaştırdığı için "kahraman" olarak görülen polis memuru Eugene Goodman, yemin töreni sırasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e eşlik ediyor.

18.45 BIDEN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Joe Biden, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Yeni ABD lideri olmak için dakikalar sayan Biden, eşine yönelik "Seni seviyorum Jill ve önümüzdeki bu yolculukta benimle birlikte olduğun için daha müteşekkir olamazdım" ifadelerini kullandı.

18.35 ESKİ BAŞKANLAR TÖRENDE

Eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile eski 'first lady'ler Michele Obama ve Hilary Clinton, Joe Biden'in yemin törenine katılmak için Kongre binasına geldiler. Eski başkan George Bush ve eşi Laura Bush da törene katılacak. Biden, Obama yönetiminde başkan yardımcısı görevindeydi...

18:25 BIDEN KONGRE BİNASINA GELDİ

Joe Biden, başkanlık yeminini edeceği Kongre binasına geldi. Biden'ın yanında yardımcısı Kamala Harris ve eşi Jill Biden da vardı.

18:20 WASHINGTON DC'DE BOMBA ALARMI

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreni için dakikalar sayılırken, Yüksek Mahkeme bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklandı. ABD Yüksek Mahkemesi, ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın yemin edeceği Kongre binasının karşısında bulunuyor.

17.15 BIDEN'DAN SON MESAJ

ABD'nin yeni başkanı Biden, TSİ 17.15'te Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Amerika'da yeni bir gün" mesajı verdi.

16.15 TRUMP BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI

Bugün Türkiye saati ile (TSİ) 20.00 itibarıyla başkanlıktaki görev süresi sona erecek olan Donald Trump, Joe Biden'ın yemin töreninde yer almayacağını duyurmuştu. 3 Kasım seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla yenilgiyi bir türlü kabul etmeyen Trump, TSİ ile 16.15 sıralarında Beyaz Saray'dan helikopterle ayrılmıştı. Trump'ın Beyaz Saray'a son kez baktığı o anlarda, Joe Biden ve eşi Jill, başkentteki St. Matthew the Apostle Kilisesi'nde dua ediyordu.

BİLGİ NOTU: 200 BİN BAYRAK

ABD’de 400 bin kişinin ölümüne yol açan Covid-19 salgını yemin töreninin formatının değiştirilmesine yol açtı. Normal koşullarda, yüz binlerce kişi yemin töreni kutlamalarına katılmak ve tarihi devir teslime tanık olmak üzere başkent Washington’a gelirken, bu kez yalnızca 2 bin kişi törenlere katılacak. Töreni izlemek üzere parkta bulunamayacak olanları temsil etmek üzere alana 200 bin ABD bayrağı yerleştirildi.