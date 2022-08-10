Canlı canlı gömüldü... Tuvaleti gelince fark etti

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Bolivya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı...

Bölgede geleneksel olarak düzenlenen tören kapsamında içi boş tabut Toprak Ana'ya kurban olarak verildi.

Ancak bu sefer tabutun içi boş değildi. Alkolün dozunu fazla kaçıran bir adam yatağı zannederek tabutun içine girdi ve uyudu.

30 yaşındaki Victor Hugo Mica Alvarez'in tabutun içinde olduğunu fark etmeyen kalabalık ise tören kapsamında tabutu toprağa verdi.

İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, talihsiz adam içine düştüğü durumu tuvaleti gelince fark etti.

Alvarez yaşadıklarını şu sözlerle anlattı;

'Dans etmeye gittik. Hatırladığım tek şey, yatağımda olduğumu sanıyordum. Tuvaletim geldiğinde uyandım ancak hareket edemiyordum.'

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Kısa süreli şaşkınlık yaşadığını belirten adam 'Üzerimdeki ağırlığı itmeye başladığımda tabutu kırdım ve içeri toprak girmeye başladı. O anda gömüldüğümü anladım' dedi.

Kendi çabalarıyla gömüldüğü yerden çıktığını belirten adam kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Önce ülke basınında geniş yer bulan Alvarez'in başına gelenler kısa sürede dünya basınında da geniş yer buldu.

Başına gelenlerden dolayı polise şikayette bulunan Alvarez, daha sonra sağlık kontrolünden geçmesi için hastaneye sevk edildi.