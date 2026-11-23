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ABD'yi sarsan "Bebek Skylar" vakasında yeni bir gelişme yaşandı. 53 yaşındaki Annie Anderson, 2005 yılında Arizona, Phoenix'teki Sky Harbor Havaalanı'nda bir kadınlar tuvaletine bebeğinin cesedini attığını kabul etti. Anderson, aldığı hafifletilmiş ceza anlaşması sayesinde hapis cezası almayabilir.

Çöp kutusunda bir bebek cesedi bulunması, 2005'te ABD'yi şok etmişti. Anderson, 2021'de yeniden açılan soruşturmada bir akrabasının DNA örneği vermesiyle 2023'te tutuklandı.

Adli tıp, bebeğin canlı doğduğunu ve 24 saat yaşadığını tespit etmişti. Kadın başlangıçta cinayet ve çocuk istismarıyla suçlandı.

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HAKİMDEN UYARI: YARGILAMAYA GİDERSEN ÖMÜR BOYU HAPİS

Maricopa İlçe Yüksek Mahkemesi'nde yapılan uzlaşma görüşmesinde Yargıç Ami Kalman, Anderson'a ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamalarının azaltılması karşılığında bir anlaşma teklif edildiğini açıkladı. Hakim, Anderson'ı teklifi reddedip yargılamaya gitmesi halinde birinci dereceden cinayetten ömür boyu hapisle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Daily Mail'ın haberine göre Kalman, Anderson'a suçunu kabul etmesi halinde bir ila üç yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağını veya şartlı tahliye verilmesi halinde en fazla bir yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyledi. Anderson teklifi kabul ederek ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme suçunu itiraf etti. Ceza duruşması 5 Şubat 2027'de yapılacak.

Annie Anderson

'GÜVENLİKTEN GEÇEMEYECEĞİMİ ANLADIM'

Anderson, o sırada hamile olduğunu bilmediğini iddia etti. Washington'daki evinden Arizona'ya "gayrimenkul danışmanlığı eğitim kampı" için seyahat ettiğinde hamile olduğunu öğrenmişti. Kadın, otel küvetinde ölü doğmuş bir bebek dünyaya getirdiğini ve ne yapacağını bilemediği için bebeği "suyun altında tuttuğunu" itiraf etti.

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Anderson, dedektiflere otelde doğum yaptıktan sonra çocuğu bir sırt çantasına koyup havaalanına gittiği bilgisini verdi. Kadın, oraya vardığında "ölü bir bebekle güvenlikten geçemeyeceğini anlayınca" bebeği kadınlar tuvaletindeki çöp kutusuna attığını belirtti.

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'BİR EBEVEYN OLARAK YARDIM ETME GÖREVİNİZ VAR'

Savcı Shawn Steinberg, Anderson'ın suç işlediği sırada herhangi bir suç geçmişinin olmaması nedeniyle savcılığın hafifletilmiş ceza teklif ettiğini kaydetti.

Steinberg, kız çocuğunun canlı doğduğu bulgusuna işaret ederek, şunları dile getirdi:

"En azından çocuğunuzu kontrol etmeli, bir şeyler yapmalıydınız, çünkü bir ebeveyn olarak çocuğunuza yardım etme göreviniz var."

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Anderson, gelecek yılki ceza duruşmasına kadar elektronik izleme altında tutulacak. 2024 yılının sonlarından itibaren gözaltında tutulan kadının serbest kalması için o dönemde Repro Legal Defense Fund adlı bir kürtaj hakları grubu 200 bin dolarlık kefalet ödemişti.