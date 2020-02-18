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Haber Giriş: 18.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

‘Canavar’la tur atıp yarışı başlattı

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‘Canavar’la tur atıp yarışı başlattı

ABD Başkanı’nın makam aracı olan ve ‘canavar’ diye tabir edilen 1.1 milyon dolarlık ‘bomba geçirmez’ Cadillac, biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı tam korumalı.

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Daytona 500’ün açılış törenine katılarak başkanlık konvoyu ile pistte tur attı. Trump, konuşmasının ardından yarışların başlama komutu olarak kabul edilen “Motorlarınızı çalıştırın” talimatını verdi. Trump, George Bush’un ardından yarışların açılışına katılan 2’nci ABD Başkanı oldu.

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