‘Canavar’ı yağmur söndürecek

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kenti kırsalında 7 gün önce başlayan yangın hâlâ kontrol altına alınamadı. Dün itibariyle 7 bin 400 hektarlık alanın yandığı bildirildi. Sierra Bermeja dağlık alanında etkili olan yangınlardan dolayı 6 yerleşim yerinde, 2 bin 600’den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerine, önceki gün 260 asker takviye edildi.

51 UÇAK KATILDI

Yetkililer, mağdur olanların otellere ve kapalı spor salonlarına yerleştirilerek barınma ihtiyacının karşılandığını açıkladı. Askerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına 51 uçak, 25 araç ve yaklaşık 500 kişiden oluşan itfaiye ekibi katıldı. İspanya’da ‘Canavar’ olarak nitelenen yangınların küle çevirdiği ormanların imdadına yağmur yetişti. Bölge sakinleri, düşük yoğunluklu da olsa yağmuru alkışlarla karşıladı.

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