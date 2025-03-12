‘Canavar araçlar’ İstanbul’a geliyor

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Hot Wheels Monster Trucks’ın 2025 yılına özel olarak hayata geçirdiği Glow-N-Fire, klasik Hot Wheels heyecanına ateş temasıyla bambaşka bir atmosfer katıyor. Family Entertainment Live tarafından hayata geçirilen gösteride, dünyanın en sevilen ‘canavar araçlar’ı arenada unutulmaz bir şova imza atacak. Gösteride ayrıca dönüşebilen robotun özel performansı ve motocross ekibinin nefes kesen akrobasi gösterileri, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatacak. Ziyaretçiler her etkinlik öncesi arenanın zeminine inerek, devasa araçları yakından görme ve etkileyici tasarımlarını keşfetme imkânı bulacak. Katılımcılar favori sürücülerle tanışıp onlardan imza alma şansına da sahip olacak.