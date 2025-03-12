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‘Canavar araçlar’ İstanbul’a geliyor

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#Hot Wheels Monster Trucks#Sinan Erdem Spor Salonu#İstanbul
‘Canavar araçlar’ İstanbul’a geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 07:00

DÜNYANIN en büyük Monster Truck (Canavar Araç) gösterilerinden biri olan Hot Wheels Monster Trucks, yepyeni temasıyla İstanbul’a geliyor. 3-4 Mayıs tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek etkinlik, aksiyon ve eğlenceyi bir araya getirecek.

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Hot Wheels Monster Trucks’ın 2025 yılına özel olarak hayata geçirdiği Glow-N-Fire, klasik Hot Wheels heyecanına ateş temasıyla bambaşka bir atmosfer katıyor. Family Entertainment Live tarafından hayata geçirilen gösteride, dünyanın en sevilen ‘canavar araçlar’ı arenada unutulmaz bir şova imza atacak. Gösteride ayrıca dönüşebilen robotun özel performansı ve motocross ekibinin nefes kesen akrobasi gösterileri, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatacak. Ziyaretçiler her etkinlik öncesi arenanın zeminine inerek, devasa araçları yakından görme ve etkileyici tasarımlarını keşfetme imkânı bulacak. Katılımcılar favori sürücülerle tanışıp onlardan imza alma şansına da sahip olacak.

‘Canavar araçlar’ İstanbul’a geliyor

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#Hot Wheels Monster Trucks#Sinan Erdem Spor Salonu#İstanbul

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