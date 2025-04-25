Çanakkale'de Şafak Ayini: Avustralya ve Yeni Zelandalılar Anzak Koyu'na geldi

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Çanakkale kent merkezinden gece saatlerinde Gelibolu Yarımadası'na geçen Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen çok sayıda kişi, servis araçlarıyla Anzak Koyu'ndaki tören alanına ulaştı.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yılı anma törenleri kapsamında, Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu’na akın etti. Gece saatlerinde Çanakkale’den Gelibolu’ya geçen ziyaretçiler, servis araçlarıyla tören alanına ulaştı.

YENİ ZELANDA BAŞBAKANI ÇANAKKALE'DE

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Törenleri kapsamındaki programa, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn da katıldı.

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Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon da Anzak çıkarmasının gerçekleştiği 25 Nisan 1915 gününe ilişkin, şöyle konuştu:

"Güneş yükselip vadilerden çıkan gölgeler dağıldığında onları karşılayan macera değil, dehşetti. Bugün hissettiğimiz huzurun aksine, onlar kurşun yağmuruyla karşılaştılar. Her mermi bir öncekinden daha yakın görünüyordu. Günler haftalara, haftalar aylara dönüştü ancak sadece bu kadar uzun süre hayatta kalabilenler için."

Çanakkale Kara Savaşları'nda yaklaşık 16 bin Yeni Zelandalı askerin Gelibolu Yarımadası'nda görev yaptığını aktaran Luxon, şunları sözlerine ekledi:

Hizmet edenlerle gurur duymaya devam etsek de burada olanları yüceltmiyoruz. Bunun için çok fazla şey biliyoruz. Onun yerine, Anzaklar'ın cesaretini ve azmini kabul ediyor, Osmanlı'nın gösterdiği kahramanlığa saygı duyuyoruz."

Luxon, Çanakkale Savaşı'nın vermek istediği gerçek dersin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Böyle bir şeyin bir daha asla yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullandı.

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ATATÜRK'ÜN MEKTUBU OKUNDU

Şafak Ayini'nde Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan koro, günün anlam ve önemine ilişkin şarkılar seslendirdi.

Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maoriler'in "Karanga" adı verilen ve "Hoşgeldiniz" anlamına gelen seremonisi yapıldı.

Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Prenses Anne, Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve diğer ülkelerin temsilcileri çelenk sundu.

TÜRK KOMUTANLAR DA TÖRENE KATILDI

Programda, 2. Kolordu Komutanlığından Yarbay Özkan Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu okudu.

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Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ile Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşları okundu, dua edildi.

Törene, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya, Sri Lanka'nın büyükelçileri ve üst düzey yöneticileri katıldı.

'GELECEKTE NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNE DAİR BİR DERS'

Avustralya'dan gelen Chris Brant, 1915'te Gelibolu'da savaşırken yaralanan büyük amcasına saygılarını sunmak için anma törenine geldiklerini söyledi.

Brant, yaklaşık 1 ay Gelibolu'da savaşan büyük amcasının göğsünden aldığı yara nedeniyle İngiltere'ye gönderildiğini ve orada 2 yıl tedavi gördüğünü ifade etti.

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Büyük amcasının tedavi sonrasında 1917'de Fransa'da hayatını kaybettiğini belirten Brant, Gelibolu'da "Etrafa bakıp, yaşadıkları acıları hayal etmek oldukça sürreal." ifadesini kullandı.

Avustralya'dan gelen Jim Phillips de Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılında Gelibolu'da olmanın "savaşın çılgınlığını" gözler önüne serdiğini vurgulayarak, "Bu, gelecekte ne yapmamız gerektiğine dair bir ders." diye konuştu.

Avustralyalı Davina Tuda da anma törenine katılmanın çok önemli olduğuna değinerek, "Bu belgeseli izlemek, insanın sık sık düşünmediği bir gerçeği hatırlatıyor ve tam olarak burada ne yaşandığını." dedi.

ANZAK GÜNÜ

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Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.