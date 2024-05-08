Can kaybı 90’a yükseldi... Brezilya'da bilanço ağırlaşıyor...

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Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği, 131 kişinin kayıp durumda olduğu, 155 bin kişinin ise evsiz kaldığı bildirildi. Eyaletin başkenti Porto Alegre de dahil olmak üzere 388 farklı noktada etkili olan sel felaketinden 1.4 milyondan fazla kişinin etkilendiği aktarıldı. Elektrik şirketlerinin güvenlik nedeniyle elektriği kesmesiyle eyaletin başkenti Porto Alegre'de ve çevre kasabalarda 500 bin civarında kişi elektriksiz kaldı.
YIKIM BÜYÜK
Geçtiğimiz hafta başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler taşarken, çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı, bazı yollar ve köprüler yıkılırken, bazıların da ise büyük hasar meydana geldi. Kritik öneme sahip altyapının yanı sıra tarım arazileri de sulara gömüldü, çok sayıda çiftlik hayvanı telef oldu.