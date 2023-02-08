Can kaybı 1600’ü aştı... Suriye’den Batı’ya: Yardım gönderin yaptırımları kaldırın

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MERKEZ üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 1602’ye, yaralananların sayısı 3 bin 649’a çıktı. Suriye’de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YAS İLAN EDİLDİ

Esad rejiminin haber ajansı SANA’nın haberine göre depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 812 kişi hayatını kaybetti, 1449 kişi yaralandı. Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Muhaliflerin denetimindeki bölgelerde faaliyet gösteren Beyaz Miğferler kurtarma grubu, Twitter’dan yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeybatısındaki muhaliflerin elindeki bölgelerde 790’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 2200’den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Bu arada muhalif Suriye Geçici Hükümeti de, ülkenin kuzeyinde deprem bölgelerinde yas ilan ederek, eğitime 11 Şubat’a kadar ara verildiğini duyurdu.

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İLAÇ, ÇADIR VE GIDA

Suriye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Bassam Sabbagh, BM ve tüm üye devletleri yardıma çağırdı. Şam yönetiminin yardımları koordine etmeye hazır olduğunu söyleyen Sabbagh, “Tüm Suriyeliler ve bütün Suriye toprakları için” ilaç, çadır ve gıda istedi. Fransız haber ajansı AFP’ye göre Suriye Kızılayı, Batı ülkelerine yaptırımları kaldırarak, yardım sağlamaları yönünde çağrı yaptı.





İRAN VE IRAK’TAN MALZEME

Bu arada Suriye devlet medyası SANA’nın bildirdiğine göre dün sabah Irak ve İran’dan gıda, ilaç ve battaniye de dahil olmak üzere yardım taşıyan uçaklar, Suriye’deki Şam Uluslararası Havalimanı’na ulaştı. İran 45 ton, Irak ise 70 ton yardım malzemesi gönderdi. AFP’nin aktardığına göre Birleşmiş Milletler, geçen ocak ayında yaptığı açıklamada Suriye’de en az 2.9 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu, 12 milyon kişinin ise bir sonraki öğünü nasıl elde edeceğini bilmediğini belirtmişti.

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DEAŞLILAR KAÇTI

Öte yandan Türkiye sınırına yakın Rajo kasabasında çoğunlukla terör örgütü DEAŞ mensuplarının bulunduğu bir hapishanede çıkan isyan sonrasında en az 20 terör şüphelisinin kaçtığı bildirildi.

MUCİZE BEBEK ENKAZDA DOĞDU

DEPREMDEN etkilenen Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin kentinde mucize bir kurtarma gerçekleşti. Enkaz altında doğum yapan bir kadının bebeği sağ olarak kurtarıldı. Annesine göbek bağıyla bağlı halde bulunan yeni doğan bebeğin bir klinikte tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, anne ise yaşamını yitirdi.



ULUSLARARASI STK’LAR KAMPANYA BAŞLATTI



ULUSLARARASI sivil toplum kuruluşları Türkiye ve Suriye’nin kuzeyinde etkili olan deprem felaketi sonrasında yardım kampanyaları başlattı. Amerikalı ünlü televizyon programcısı Ellen De Generes, deprem felaketiyle ilgili ABD merkezli Küresel Güçlendirme Misyonu’nun (GEM) bağış kampanyasını paylaşarak duyurdu. GEM, bağışların yaklaşık 3.5 milyon dolara ulaştığını vurguladı.

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‘YÜZYILIN DEPREMİ’

Fransa merkezli Nobel Barış Ödülü almış bir sivil toplum kuruluşu olan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ise bölgede artan ihtiyaçlara destek vermek için bağış kampanyasını başlattı. MSF, İdlib’de yaşayan bir personelinin depremde hayatını kaybettiğini belirtti.111 ülkede 75 yıldır hizmet veren sivil yardım kuruluşu CARE, Türkiye ve Suriye’de yaşanan ‘son 100 yılın en şiddetli deprem felaketinde’ depremzedelerin dondurucu soğuklarla da mücadele ettiğini vurgulayarak kampanyasını duyurdu. Yardım kampanyası başlatan diğer kuruluşlar arasında, OXFAM, UNICEF, Save the Children, British Red Cross ve Islamic Relief yer aldı.