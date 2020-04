Dünya genelinde geçen aralık ayında ilk kez Çin’de ortaya çıkan koronavirüs kaynaklı ölümlerde artış sürerken, can kaybı 100 bini geçti. En fazla ölümün yaşandığı İtalya’da dün itibariyle can kaybı 19 bine dayandı, bu ülkeyi izleyen ABD’de ölümler 18 bine yaklaştı. Üçüncü sıradaki İspanya’da ise can kayıpları 15 bini geride bıraktı. Fransa’da can kayıpları 12 bini geçti. Başbakan Boris Johnson’ın yoğun bakımdan çıktığı Birleşik Krallık’ta ise hayatını kaybedenler 8 bini aştı.

ABD’DE TAHMİN DEĞİŞTİ

468 binin üzerinde vaka ile dünya genelinde ilk sırada olan ABD, dün itibariyle son 24 saatte 1.878 ölüm bildirdi. Önceki gün can kaybı 1.783 idi. New York Valisi Andrew Cuomo, önceki gün itibariyle salgın başladığından bu yana ilk kez sadece 200 yeni vaka olduğunu belirterek “Eğriyi yatay hale getiriyoruz. Eğriyi yatay tutmalıyız” dedi. Beyaz Saray COVID-19 ile Mücadele Görev Gücü tarafından günlük açıklanan projeksiyonlardaki ölüm tahminlerinin bir gün öncesine göre düşüş göstermesi de dikkati çekti. Buna göre, sonuçlar geçen salı günü ABD’de ağustos ayına kadar 82 bin insanın öleceğini gösteriyordu ancak geçen çarşamba günü itibarıyla bu rakamın 60 bine indiği görüldü. Söz konusu sonuçların virüsle mücadele konusunda alınan tedbirlerle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

AVRUPA’DA YAVAŞLAMA

İspanya’da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı dün itibariyle son 24 saatte 605 artışla 15 bin 843’e çıktı. Ülkede günlük ölüm sayılarında son 17 günün en düşük artışının kaydedilmesi dikkati çekti. Vaka sayısındaki artış oranı son 24 saatte yüzde 3 olurken, bunun koronavirüsün İspanya’daki başlangıcından bu yana tespit edilen en düşük vaka artış oranı olduğu belirtildi. Fransa’da da yetkililer, salgının ülkede patlak vermesinden bu yana daha az kişinin yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Almanya’da da vaka sayısı 119 bini geçerken, can kaybının İtalya ve İspanya’ya göre çok daha düşük olması, bu ülkede salgına karşı alınan önlemlerin sonuç verdiği şeklinde yorumlanıyor.

ASYA’DAKİ DURUM

Çin, salgının ilk çıktığı Vuhan’da tedbirleri gevşetirken hastalığı nispeten kontrol etmeyi başaran Singapur, Hong Kong ve Tayvan’da vaka sayısının yeniden yükselişe geçmesi endişe yarattı. Vakaların çoğunun yurtdışı kaynaklı olduğu belirtiliyor. COVID-19 ile mücadelede başarılı sayılan Güney Kore’de ise endişe, taburcu edilen hastalarda yeniden koronavirüse rastlanması. Taburcu edilen 91 hastada yapılan testler korona pozitif çıktı.

İRAN VE HİNDİSTAN

Ortadoğu’da salgından en çok etkilenen ülke olan İran’da dün 122 can kaybıyla ölenlerin sayısı 4.232’ye çıktı. Vaka sayısı ise 68 bin 192’ye çıktı. Dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci ülkesi olan Hindistan’da ise COVID-19 salgınının kontrolden çıkmasından kaygı duyuluyor. Ülkede şu ana kadar 7.347 vaka ve 229 ölüm rapor edildi. Ancak ülkedeki çarpık kentleşme ve altyapı sorunlarının virüsün hızlı yayılmasına yol açmasından endişe ediliyor.

NEW YORK’TA TOPLU MEZAR

New York şehri, sayıları 5 bini geçen koronavirus kurbanlarına yer açmak için morglar ve cenazeevlerinde aylardır bekleyen sahipsiz cenazeleri şehre yakın Hart Adası’ndaki sahipsizler mezarlığına toplu olarak defnetmeye başlıyor. New York Belediyesi, Hart Adası’na henüz COVID-19 kurbanlarının defnedilmediğini, ancak bu sürecin yakında başlayacağını duyurdu. Yetkililer, kimsesiz New Yorkluların gömüldüğü Hart Adası’nda haftalık defin sayısının COVID-19 pandemisi öncesi 25’i geçmediğini, ancak sadece bu hafta 125 cenazeyi buraya aktardıklarını söyledi. Defin işlerinin Hart Adası’nın komşusu olan Rikers Adası hapishanesi mahkûmları tarafından yapıldığı ve mahkûmlara saat ücreti olarak 6 dolar ödendiği belirtildi. Kentte can kaybı 8 bine yaklaştı.