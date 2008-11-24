Çamur nehri köyleri yutuyor

Yanardağı toprak kaymalarını tetikledi
Kolombiya'da bir yanardağın faaliyete geçerek püskürmesi sonucu toprak kaymaları meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Ama felaket bu kadarıyla bitmedi. Çamurlar, nehir gibi dağın eteklerine doğru kayınca, karşılarına çıkan köyleri tek tek yutmaya başladı. Panik içindeki yüzlerce köylü kaçımaya çalışıyor.
Kolombiya İçişleri Bakanı Fabiı Valencia, başkent Bogota'nın 285 kilometre güneybatısında yer alan Nevado del Huila yanardağının faaliyete geçmesiyle meydana gelen toprak kaymalarının 10 kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı.
Daha önceki açıklamalarda, toprak kaymalarında 9 kişinin yaralandığı, 20'den fazla ev ve 5 köprünün zarar gördüğü belirtilmişti.