Cami yapılsın ama denetlensin

Reha ERUS / ROMA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Vatikan İtalya’da cami inşaatlarının devam etmesini isteyerek "Yeter ki devlet tarafından denetlensin" yorumunda bulundu.

Papalık bu görüşünü hükümet ortağı Kuzey Birliği’nin ülkede camilerinin inşaatına son verilmesi isteği üzerine bildirdi. Kuzey Birliği hafta içerisinde, Milano’yu Noel’de kana bulamayı planlarken yakalanan iki Fas’lıdan birinin bir kasabada faal imam olması üzerine bir açıklama yaparak "Camiler Müslümanlar için kültür ve ibadet yeri olmaktan çıkarak teröristlerin buluştuğu ve eylem planları düzenlediği merkezler haline gelmiştir ve kapanmaları gerekir" yorumu ile inşaatların durdurulmasını istemişti. İçişleri Bakanı Roberto Maroni "Camiler terör yuvaları olmaları düşündürücü bu bakımdan inatlara son verilmesi için Parlamentoya başvuracağız" demişti. Vatikan ise dinlerarası diyaloglar için camilerin açılmasından yana olduklarını ancak devletin bu kültür ve ibadet yeri olarak geçen merkezlerin sıkı denetime tabi tutulması gerektiğinin altını çizdi.



